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На одесском кладбище выделили аллею для погибших воинов

30 января 2024 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На одесском кладбище выделили аллею для погибших воинов
Могилы защитников Украины. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На одном из одесских кладбищ появится участок для захоронения защитников Украины. На этой аллее будут размещаться могилы с памятниками единственного утвержденного образца, которые будут устанавливать за городские средства.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации ведомства, за прошлый год уже было установлено 29 таких монументов. При благоприятных погодных условиях работы планируется возобновить.

"Наша моральная обязанность — достойное чествование памяти погибших защитников, отдавших свою жизнь за наше будущее", — сказала заместитель городского головы Светлана Бедрега.

Что известно о месте захоронения

Отметим, что на выбранном участке кладбища устанавливают памятники только утвержденного образца. В центре находится Казацкий крест, где проходят церемонии памяти погибших.

Одноразовая материальная помощь

Кроме того, город увеличил сумму оказания единовременной помощи уже установившим надгробные памятники семьям. В настоящее время она составляет 65 тысяч гривен.

Напомним, что военнослужащий, военнообязанный или резервист, призванный на учебные (или проверочные) и специальное собрание или для прохождения службы в военном резерве, имеет возможность составить личное распоряжение на случай своей гибели (смерти). Согласно этому распоряжению он может определить лицо (лиц) для получения единовременного пособия по его выбору, определив размер доли этих лиц в процентах.

Также мы писали о том, что семья погибшего или умершего военнослужащего может получить выплату в размере 1,3 миллиона или 15 миллионов гривен. Государство также начисляет родственникам пособие на погребение бойца.

Одесса
война
ВСУ
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