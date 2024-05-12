На Одеському залізничному вокзалі вимикатимуть підсвітку — причини

Одеський залізничний вокзал. Фото: Новини.LIVE

Задля економії електроенергії на найбільших вокзалах України вводять обмеження на підсвітку в пікові години. Зокрема це стосується й одеського вокзалу.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

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Вимкнення підсвітки на вокзалах

"У пікові години вимкнули підсвітку фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни. Зокрема, Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова. Закликаємо усіх долучатися до ощадливого енергоспоживання. Разом витримаємо енергетичний терор ворога та допоможемо відновити генерацію електроенергії", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, в компанії також наголосили, що у разі необхідності на вокзалах запрацюють пункти незламності. Там будуть доступні альтернативні джерела живлення, тому проблем з підзарядкою телефонів та інших пристроїв не повинно бути.

Обстріли енергооб’єктів: останні новини

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, російська армія атакувала українські теплоелектростанції майже 180 разів. Так, у ніч проти 6 травня росіяни завдали авіаційного удару по Сумщині. Ціллю ворога стали енергетичні об'єкти. Окрім цього, окупанти вкотре атакували Україну. Для чергового обстрілу ворог запустив 13 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 з північного напрямку.

Нагадаємо, на Одещині співробітник ДТЕК зливав окупантам результати обстрілів енергетичних об’єктів. Наразі чоловік перебуває під слідством, з компанії його звільнили.