На Одесском железнодорожном вокзале будут выключать подсветку — причины
В целях экономии электроэнергии на крупнейших вокзалах Украины вводятся ограничения на подсветку в пиковые часы. В частности, это касается и одесского вокзала.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Выключение подсветки на вокзалах
"В пиковые часы выключили подсветку фасадов и отдельных зон крупнейших железнодорожных вокзалов страны. В частности, Киева, Львова, Днепра, Одессы и Харькова. Призываем всех приобщаться к экономному энергопотреблению. Вместе выдержим энергетический террор врага и поможем восстановить генерацию электроэнергии", — говорится в сообщении.
Кроме того, в компании также отметили, что в случае необходимости на вокзалах заработают пункты несокрушимости. Там будут доступны альтернативные источники питания, поэтому проблем с подзарядкой телефонов и других устройств не должно быть.
Обстрелы энергообъектов: последние новости
Отметим, что с начала полномасштабной войны, начавшейся 24 февраля 2022 года, российская армия атаковала украинские теплоэлектростанции почти 180 раз. Так, в ночь на 6 мая россияне нанесли авиационный удар по Сумщине. Целью врага стали энергетические объекты. Кроме этого, оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Для очередных обстрелов враг запустил 13 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 с северного направления.
Напомним, в Одесской области сотрудник ДТЭК сливал оккупантам результаты обстрелов энергетических объектов. В настоящее время мужчина находится под следствием, из компании его уволили.
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