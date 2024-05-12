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На Одесском железнодорожном вокзале будут выключать подсветку — причины

12 мая 2024 13:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На Одесском железнодорожном вокзале будут выключать подсветку — причины
Одесский железнодорожный. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В целях экономии электроэнергии на крупнейших вокзалах Украины вводятся ограничения на подсветку в пиковые часы. В частности, это касается и одесского вокзала.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

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Выключение подсветки на вокзалах

"В пиковые часы выключили подсветку фасадов и отдельных зон крупнейших железнодорожных вокзалов страны. В частности, Киева, Львова, Днепра, Одессы и Харькова. Призываем всех приобщаться к экономному энергопотреблению. Вместе выдержим энергетический террор врага и поможем восстановить генерацию электроэнергии", — говорится в сообщении.

Кроме того, в компании также отметили, что в случае необходимости на вокзалах заработают пункты несокрушимости. Там будут доступны альтернативные источники питания, поэтому проблем с подзарядкой телефонов и других устройств не должно быть.

Обстрелы энергообъектов: последние новости

Отметим, что с начала полномасштабной войны, начавшейся 24 февраля 2022 года, российская армия атаковала украинские теплоэлектростанции почти 180 раз. Так, в ночь на 6 мая россияне нанесли авиационный удар по Сумщине. Целью врага стали энергетические объекты. Кроме этого, оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Для очередных обстрелов враг запустил 13 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 с северного направления.

Напомним, в Одесской области сотрудник ДТЭК сливал оккупантам результаты обстрелов энергетических объектов. В настоящее время мужчина находится под следствием, из компании его уволили.

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