На Одесу насувається негода — чого чекати
Завтра, 8 січня, в Одесі вночі та вдень очікуються значні опади, вночі у вигляді дощу. Вдень ожеледь, ожеледиця, налипання мокрого снігу, хуртовина. Видимість під час опадів 200-500м. Вітер вранці та вдень північно-східний 15-20 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ніч: вночі в Одесі дощитиме. Температура становитиме +6 °C. Вітер східний — 8,5 м/с.
Ранок: зранку очікується похмура погода, рясний дощ. Температура становитиме +4 °C. Вітер східний — 8,7 м/с.
День: вдень в Одесі зберігатиметься дощова погода, можливий мокрий сніг. Температура становитиме -1 °C. Вітер північний — 8,7 м/с.
Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря підніметься до -5 °C. Вітер північний — 9,4 м/с.
Схід сонця: 8 січня сонце зійде о 07:40.
Захід сонця: 8 січня сонце заходитиме о 16:27.
Тривалість світлового дня: 8 годин і 47 хвилин.
Погода в Україні на 8 січня
У понеділок по всій Україні очікується снігопад, сильні вітри, ожеледиця, хуртовини та мокрий сніг, а у південних регіонах — дощі, місцями сильні опади.
Проте південні регіони уникнуть серйозних наслідків циклону, можливий лише легкий сніг.
Вночі очікується -14...-9 °С, на півночі -18 °С, вдень -12...-6 °С, на півночі -15 °С. На півдні збережеться тепліша погода з плюсовими температурами.
Нагадаємо, з 7 по 9 січня в Одесі та області очікується значне погіршення погодних умов: вітер та хуртовини. Через негоду одеські школярі можуть перейти на дистанційне навчання.
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