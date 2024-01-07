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На Одесу насувається негода — чого чекати

7 січня 2024 16:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
На Одесу насувається негода — чого чекати
Люди йдуть засніженими дорогами. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 8 січня, в Одесі вночі та вдень очікуються значні опади, вночі у вигляді дощу. Вдень ожеледь, ожеледиця, налипання мокрого снігу, хуртовина. Видимість під час опадів 200-500м. Вітер вранці та вдень північно-східний 15-20 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ніч: вночі в Одесі дощитиме. Температура становитиме +6 °C. Вітер східний — 8,5 м/с.

Ранок: зранку очікується похмура погода, рясний дощ. Температура становитиме +4 °C. Вітер східний — 8,7 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься дощова погода, можливий мокрий сніг. Температура становитиме -1 °C.  Вітер північний — 8,7 м/с. 

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря підніметься до -5 °C. Вітер північний — 9,4 м/с. 

Схід сонця: 8 січня сонце зійде о 07:40.
Захід сонця: 8 січня сонце заходитиме о 16:27.
Тривалість світлового дня: 8 годин і 47 хвилин.

Погода в Україні на 8 січня

У понеділок по всій Україні очікується снігопад, сильні вітри, ожеледиця, хуртовини та мокрий сніг, а у південних регіонах — дощі, місцями сильні опади.

Проте південні регіони уникнуть серйозних наслідків циклону, можливий лише легкий сніг.

Вночі очікується -14...-9 °С, на півночі -18 °С, вдень -12...-6 °С, на півночі -15 °С. На півдні збережеться тепліша погода з плюсовими температурами.

Нагадаємо, з 7 по 9 січня в Одесі та області очікується значне погіршення погодних умов: вітер та хуртовини. Через негоду одеські школярі можуть перейти на дистанційне навчання. 

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