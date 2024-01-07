Цього тижня одеські школи можуть перейти на дистанційне навчання — причини

Дитина на дистанційному навчанні. Фото: УНІАН Андрій Марієнко

Упродовж наступних днів, з 7 по 9 січня, в Одесі та області очікується значне погіршення погодних умов: вітер та хуртовини. Через негоду одеські школярі можуть перейти на дистанційне навчання.

Про це повідомила директорка Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

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"Шановні батьки і колеги, ми готуємось до можливого переходу на дистанційне. У разі несприятливих погодних умов, просимо утриматись від переміщень вулицями. Класні керівники повідомлять про підключення до онлайн-уроків. Дитячі садочки прийматимуть дітей в режимі чергових груп. Повторюю: у разі дійсно негоди, якщо пересуватися вулицями буде небезпечно", — написала Олена Буйневич.

Зазначимо, що синоптики попереджають про сильний дощ, який може перейти у мокрий сніг, ожеледицю та сильні пориви холодного вітру.

Рекомендації для пішоходів

використовуйте верхній одяг чи головні убори зі світловідбивальними елементами;

переходьте вулицю/дорогу тільки у місцях пішохідних переходів і будьте при цьому дуже уважними;

менше пересувайтеся вздовж автомобільних доріг.

Поради для водіїв

дотримуйтеся безпечного швидкісного режиму;

увімкніть протитуманні фари;

тримайте безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкніть аварійну світлову сигналізацію;

уникайте різких маневрів на дорозі;

будьте уважними на пішохідних переходах.

Екстрені лінії допомоги

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01;

Цілодобова гаряча лінія Укравтодору — 067 400 60 80;

Департамент міського господарства (диспетчерська) — (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.

Нагадаємо, в Одесі та регіоні всі служби наразі приведені у посилений режим роботи.