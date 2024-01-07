Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Цього тижня одеські школи можуть перейти на дистанційне навчання — причини arrow

Цього тижня одеські школи можуть перейти на дистанційне навчання — причини

7 січня 2024 15:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Цього тижня одеські школи можуть перейти на дистанційне навчання — причини
Дитина на дистанційному навчанні. Фото: УНІАН Андрій Марієнко
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Упродовж наступних днів, з 7 по 9 січня, в Одесі та області очікується значне погіршення погодних умов: вітер та хуртовини. Через негоду одеські школярі можуть перейти на дистанційне навчання. 

Про це повідомила директорка Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

Читайте також:

"Шановні батьки і колеги, ми готуємось до можливого переходу на дистанційне. У разі несприятливих погодних умов, просимо утриматись від переміщень вулицями. Класні керівники повідомлять про підключення до онлайн-уроків. Дитячі садочки прийматимуть дітей в режимі чергових груп. Повторюю: у разі дійсно негоди, якщо пересуватися вулицями буде небезпечно", — написала Олена Буйневич.

Зазначимо, що синоптики попереджають про сильний дощ, який може перейти у мокрий сніг, ожеледицю та сильні пориви холодного вітру. 

Рекомендації для пішоходів

  • використовуйте верхній одяг чи головні убори зі світловідбивальними елементами;
  • переходьте вулицю/дорогу тільки у місцях пішохідних переходів і будьте при цьому дуже уважними;
  • менше пересувайтеся вздовж автомобільних доріг.

Поради для водіїв

  • дотримуйтеся безпечного швидкісного режиму;
  • увімкніть протитуманні фари;
  • тримайте безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкніть аварійну світлову сигналізацію;
  • уникайте різких маневрів на дорозі;
  • будьте уважними на пішохідних переходах.

Екстрені лінії допомоги

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" —  15-01;
  • Цілодобова гаряча лінія Укравтодору — 067 400 60 80;
  • Департамент міського господарства (диспетчерська) —  (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.

Нагадаємо, в Одесі та регіоні всі служби наразі приведені у посилений режим роботи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі