Цього тижня одеські школи можуть перейти на дистанційне навчання — причини
Упродовж наступних днів, з 7 по 9 січня, в Одесі та області очікується значне погіршення погодних умов: вітер та хуртовини. Через негоду одеські школярі можуть перейти на дистанційне навчання.
Про це повідомила директорка Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.
"Шановні батьки і колеги, ми готуємось до можливого переходу на дистанційне. У разі несприятливих погодних умов, просимо утриматись від переміщень вулицями. Класні керівники повідомлять про підключення до онлайн-уроків. Дитячі садочки прийматимуть дітей в режимі чергових груп. Повторюю: у разі дійсно негоди, якщо пересуватися вулицями буде небезпечно", — написала Олена Буйневич.
Зазначимо, що синоптики попереджають про сильний дощ, який може перейти у мокрий сніг, ожеледицю та сильні пориви холодного вітру.
Рекомендації для пішоходів
- використовуйте верхній одяг чи головні убори зі світловідбивальними елементами;
- переходьте вулицю/дорогу тільки у місцях пішохідних переходів і будьте при цьому дуже уважними;
- менше пересувайтеся вздовж автомобільних доріг.
Поради для водіїв
- дотримуйтеся безпечного швидкісного режиму;
- увімкніть протитуманні фари;
- тримайте безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкніть аварійну світлову сигналізацію;
- уникайте різких маневрів на дорозі;
- будьте уважними на пішохідних переходах.
Екстрені лінії допомоги
- Цілодобова медична швидка допомога — 103;
- Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01;
- Цілодобова гаряча лінія Укравтодору — 067 400 60 80;
- Департамент міського господарства (диспетчерська) — (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.
Нагадаємо, в Одесі та регіоні всі служби наразі приведені у посилений режим роботи.
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