На Одеську область насувається негода — чи готовий регіон

Хуртовина. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 7 січня, Одеський регіон накриє негода. Очікується сильний вітер та хуртовини. Всі служби наразі приведені у посилений режим роботи.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Шановні жителі Одещини, завтра очікуємо погіршення погодних умов. Мороз, ожеледицю, налипання мокрого снігу та сильні пориви вітру до 15-20 м/с. За прогнозами синоптиків, негода буде не такої сили, як наприкінці листопада, коли наш регіон був майже паралізованим, проте природа — дама непередбачувана і я прошу на цей раз поставитися до цього серйозно, аби не додавати зайвої роботи службам", — написав Олег Кіпер.

Він також зазначив, що додати проблем можуть спробувати й російські терористи, аби максимально ускладнити життя мирних. Що стосується підготовки до негоди, Олег Кіпер каже, що на озброєнні надзвичайників і медиків є повнопривідні машини. Аби за будь-яких умов допомагати людям.

"У комунальних підприємств та медзакладів під рукою понад 4000 генераторів. Щоб працювати попри перебої зі світлом. Готові й пункти незламності. Нині на території області їх працює 399, ще 413 готові розгорнути у разі потреби. У посиленому режимі й аварійні бригади енергетиків ДТЕК", — додав очільник ОВА.

Олег Кіпер повідомив і про можливе перекриття траси М-05 Київ-Одеса, і закликав жителів регіону слідкувати за повідомленнями та не виїжджати на дороги за відсутності екстреної необхідності.

Нагадаємо, упродовж 7-9 січня в Одесі та області очікуються складні погодні умови. Синоптики прогнозують дощ, який може перейти у мокрий сніг, ожеледицю та сильні пориви холодного вітру.