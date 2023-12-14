Насувається негода — енергетики Одещини переведені у посилений режим

Енергетики працюють на підстанції. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 14 грудня, в Одесі та області оголошено штормове попередження, очікуються пориви південного вітру до 20 м/с. Крім того, можливий мокрий сніг з дощем, через що енергетики регіону переведені у посилений режим роботи.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.

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"Складні погодні умови можуть призвести до обриву проводів і відключень світла. Наші аварійні бригади переведені у режим підвищеної готовності, щоб за необхідності максимально швидко повертати світло", — йдеться у повідомленні.

Де можливе погіршення погоди

у межах Ізмаїльського, Болградського та Білгород-Дністровського районів можливий снігопад,

в Роздільнянському, Березівському, Подільському та Одеському районах області — мокрий сніг, дощ, місцями ожеледиця.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що похолодання збільшило навантаження на енергосистему, а це вносить зміни в особливості споживання електроенергії. Влітку потрібно було максимально економити світло після 19:00. Тепер же найкритичніші години дещо змістилися.