Надвигается непогода — энергетики Одесчины переведены в усиленный режим

Энергетики работают на подстанции. Фото: ДТЭК

Сегодня, 14 декабря, в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение, ожидаются порывы южного ветра до 20 м/с. Кроме того, возможен мокрый снег с дождем, из-за чего энергетики региона переведены в усиленный режим работы.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Одесские электросети.

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"Сложные погодные условия могут привести к обрыву проводов и отключениям света. Наши аварийные бригады переведены в режим повышенной готовности, чтобы при необходимости максимально быстро возвращать свет", — говорится в сообщении.

Где возможно ухудшение погоды

в пределах Измаильского, Болградского и Белгород-Днестровского районов возможен снегопад,

в Раздельнянском, Березовском, Подольском и Одесском районах области — мокрый снег, дождь, местами гололед.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что похолодание увеличило нагрузку на энергосистему, а это вносит изменения в особенности потребления электроэнергии. Летом нужно было максимально экономить свет после 19:00. Теперь же самые критические часы несколько сместились.