На Одесскую область надвигается непогода — готов ли регион

Вьюга. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 7 января, Одесский регион накроет непогода. Ожидается сильный ветер и метели. Все службы приведены в усиленный режим работы.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"Уважаемые жители Одесчины, завтра ожидаем ухудшение погодных условий. Мороз, гололед, налипание мокрого снега и сильные порывы ветра до 15-20 м/с. По прогнозам синоптиков, непогода будет не такой силы, как в конце ноября, когда наш регион был почти парализован, однако природа — дама непредвидимая и я прошу на этот раз отнестись к этому серьезно, чтобы не прибавлять лишней работы службам", — написал Олег Кипер.

Он также отметил, что добавить проблемы могут попробовать и российские террористы, чтобы максимально усложнить жизнь мирных. Что касается подготовки к непогоде, Олег Кипер говорит, что на вооружении чрезвычайников и медиков есть полноприводные машины. Чтобы в любых условиях помогать людям.

"У коммунальных предприятий и медучреждений под рукой более 4000 генераторов. Чтобы работать несмотря на перебои со светом. Готовые и пункты несгибаемости. Сейчас на территории области их работает 399, еще 413 готовы развернуть в случае необходимости. В усиленном режиме и аварийные бригады энергетиков ДТЭК", — добавил глава ОВА.

Олег Кипер сообщил и о возможном перекрытии трассы М-05 Киев-Одесса, и призвал жителей региона следить за сообщениями и не выезжать на дороги при отсутствии экстренной необходимости.

Напомним, 7-9 января в Одессе и области ожидаются сложные погодные условия. Синоптики прогнозируют дождь, который может перейти в мокрый снег, гололед и сильные порывы холодного ветра.