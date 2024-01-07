На этой неделе одесские школы могут перейти на дистанционное обучение — причины

Ребенок на дистанционном обучении. Фото: УНИАН Андрей Мариенко

В течение следующих дней, с 7 по 9 января, в Одессе и области ожидается значительное ухудшение погодных условий: ветер и метели. Из-за непогоды одесские школьники могут перейти на дистанционное обучение.

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Читайте также:

"Уважаемые родители и коллеги, мы готовимся к возможному переходу на дистанционное. В случае неблагоприятных погодных условий, просим воздержаться от перемещений по улицам. Классные руководители сообщат о подключении к онлайн-урокам. Детские садики будут принимать детей в режиме очередных групп. Повторяю: в случае действительно непогоды, если передвигаться по улицам будет опасно", — написала Елена Буйневич.

Отметим, что синоптики предупреждают о сильном дожде, который может перейти в мокрый снег, гололед и сильные порывы холодного ветра.

Рекомендации для пешеходов

используйте верхнюю одежду или головные уборы со светоотражающими элементами;

переходите улицу/дорогу только в местах пешеходных переходов и будьте при этом очень внимательны;

меньше передвигайтесь вдоль автомобильных дорог.

Советы для водителей

соблюдайте безопасный скоростной режим;

включите противотуманные фары;

соблюдайте безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включите аварийную световую сигнализацию;

избегайте резких маневров на дороге;

будьте внимательны на пешеходных переходах.

Экстренные линии помощи

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" - 15-01;

Круглосуточная горячая линия Укравтодора — 067 400 60 80;

Департамент городского хозяйства (диспетчерская) — (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.

Напомним, в Одессе и регионе все службы приведены в усиленный режим работы.