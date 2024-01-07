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На этой неделе одесские школы могут перейти на дистанционное обучение — причины

7 января 2024 15:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На этой неделе одесские школы могут перейти на дистанционное обучение — причины
Ребенок на дистанционном обучении. Фото: УНИАН Андрей Мариенко
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В течение следующих дней, с 7 по 9 января, в Одессе и области ожидается значительное ухудшение погодных условий: ветер и метели. Из-за непогоды одесские школьники могут перейти на дистанционное обучение.

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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"Уважаемые родители и коллеги, мы готовимся к возможному переходу на дистанционное. В случае неблагоприятных погодных условий, просим воздержаться от перемещений по улицам. Классные руководители сообщат о подключении к онлайн-урокам. Детские садики будут принимать детей в режиме очередных групп. Повторяю: в случае действительно непогоды, если передвигаться по улицам будет опасно", — написала Елена Буйневич.

Отметим, что синоптики предупреждают о сильном дожде, который может перейти в мокрый снег, гололед и сильные порывы холодного ветра.

Рекомендации для пешеходов

  • используйте верхнюю одежду или головные уборы со светоотражающими элементами;
  • переходите улицу/дорогу только в местах пешеходных переходов и будьте при этом очень внимательны;
  • меньше передвигайтесь вдоль автомобильных дорог.

Советы для водителей

  • соблюдайте безопасный скоростной режим;
  • включите противотуманные фары;
  • соблюдайте безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включите аварийную световую сигнализацию;
  • избегайте резких маневров на дороге;
  • будьте внимательны на пешеходных переходах.

Экстренные линии помощи

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" - 15-01;
  • Круглосуточная горячая линия Укравтодора — 067 400 60 80;
  • Департамент городского хозяйства (диспетчерская) — (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.

Напомним, в Одессе и регионе все службы приведены в усиленный режим работы.

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