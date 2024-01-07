На этой неделе одесские школы могут перейти на дистанционное обучение — причины
В течение следующих дней, с 7 по 9 января, в Одессе и области ожидается значительное ухудшение погодных условий: ветер и метели. Из-за непогоды одесские школьники могут перейти на дистанционное обучение.
Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.
"Уважаемые родители и коллеги, мы готовимся к возможному переходу на дистанционное. В случае неблагоприятных погодных условий, просим воздержаться от перемещений по улицам. Классные руководители сообщат о подключении к онлайн-урокам. Детские садики будут принимать детей в режиме очередных групп. Повторяю: в случае действительно непогоды, если передвигаться по улицам будет опасно", — написала Елена Буйневич.
Отметим, что синоптики предупреждают о сильном дожде, который может перейти в мокрый снег, гололед и сильные порывы холодного ветра.
Рекомендации для пешеходов
- используйте верхнюю одежду или головные уборы со светоотражающими элементами;
- переходите улицу/дорогу только в местах пешеходных переходов и будьте при этом очень внимательны;
- меньше передвигайтесь вдоль автомобильных дорог.
Советы для водителей
- соблюдайте безопасный скоростной режим;
- включите противотуманные фары;
- соблюдайте безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включите аварийную световую сигнализацию;
- избегайте резких маневров на дороге;
- будьте внимательны на пешеходных переходах.
Экстренные линии помощи
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" - 15-01;
- Круглосуточная горячая линия Укравтодора — 067 400 60 80;
- Департамент городского хозяйства (диспетчерская) — (048) 705 48 84, (067) 705 84 48.
Напомним, в Одессе и регионе все службы приведены в усиленный режим работы.
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