На Одессу наступает непогода — чего ждать

Люди идут по снежным дорогам. Фото: УНИАН

Сегодня, 8 января, в Одессе ночью и днем ожидаются значительные осадки, ночью в виде дождя. Днем гололедица, налипание мокрого снега, метель. Видимость при осадках 200-500м. Ветер утром и днем северо-восточный 15-20 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Ночь: ночью в Одессе пройдет дождь. Температура составляет +6 °C. Ветер восточный — 8,5 м/с.

Утро: утром ожидается пасмурная погода, обильный дождь. Температура составляет +4 °C. Ветер восточный — 8,7 м/с.

День: днем в Одессе будет дождливая погода, возможен мокрый снег. Температура будет составлять -1 °C. Ветер северный — 8,7 м/с.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха поднимется до -5 °C. Ветер северный — 9,4 м/с.

Восход солнца: 8 января солнце взойдет в 07:40.

Заход: 8 января солнце будет заходить в 16:27.

Продолжительность светового дня: 8 часов и 47 минут.

Погода в Украине на 8 января

В понедельник по всей Украине ожидается снегопад, сильные ветры, гололедица, метели и мокрый снег, а в южных регионах — дожди, местами сильные осадки.

Однако южные регионы уйдут от серьезных последствий циклона, возможен лишь легкий снег.

Ночью ожидается -14...-9 °С, на севере -18 °С, днем -12...-6 °С, на севере -15 °С. На юге сохранится более теплая погода с плюсовыми температурами.

Напомним, с 7 по 9 января в Одессе и области ожидается значительное ухудшение погодных условий: ветер и метели. Из-за непогоды одесские школьники могут перейти на дистанционное обучение.