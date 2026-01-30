Погода в Одесі 30 січня: дощ, сильний вітер та ожеледиця

Люди з парасолькою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 30 січня, в Одесі очікується холодна погода. Синоптики прогнозують дощ та сильний вітер. На дорогах можлива ожеледиця, через це посилять чергування спецтехніки. Містянам та гостям міста варто бути уважними та обмежити пересування містом.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде хмарна погода. Впродовж дня синоптики прогнозують помірні опади. Вітер північний, 9-14 м/с. Вночі та вдень температура буде від +2 до +4 °C.

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарно. Вдень помірні опади, місцями значні. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі від -1 С° до +4 С°. Температура вночі та вдень буде від 0 С° до +5 °C. На автошляхах ожеледиця, видимість 500-1000 метрів.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Проїзд дорогами

Через наближення потужного циклону дорожні служби Одещини перейшли на цілодобове чергування. Спецтехніка вже готова виїхати для прибирання снігу та обробки трас протиожеледними сумішами, а моніторинговий центр безперервно стежить за станом покриття. Водіїв просять бути максимально обережними: тримайте дистанцію, уникайте різких маневрів, а власникам фур краще взагалі перечекати негоду на паркінгах, щоб не блокувати рух.

Якщо під час поїздки ви потрапили у скрутну ситуацію або помітили небезпечну ділянку на державній трасі, негайно телефонуйте до цілодобового контакт-центру за номером +38 067 400 60 80. Диспетчери оперативно скоординують допомогу та нададуть актуальну інформацію про стан проїзду в області.

Прикмети на 30 січня

Якщо сьогодні дерева вкрилися інеєм — незабаром потеплішає.

Червоний місяць 30 січня віщує сильний вітер.

Сонце протягом дня часто ховається за хмарами — слід чекати хуртовини.

Північний вітер за ясного неба 30 січня обіцяє різке похолодання.

Якщо сьогодні чути снігура — незабаром розгуляється хуртовина.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Києві прогнозують температуру до -27 градусів. Також ми писали про те, коли в Україну повернуться морози.