Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одессу надвигается непогода — прогноз на сегодня

На Одессу надвигается непогода — прогноз на сегодня

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 05:46
Погода в Одессе 30 января: дождь, сильный ветер и гололедица
Люди с зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 30 января, в Одессе ожидается холодная погода. Синоптики прогнозируют дождь и сильный ветер. На дорогах возможна гололедица, поэтому усилят дежурство спецтехники. Горожанам и гостям города стоит быть внимательными и ограничить передвижение по городу.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачная погода. В течение дня синоптики прогнозируют умеренные осадки. Ветер северный, 9-14 м/с. Ночью и днем температура будет от +2 до +4 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачно, днем умеренные осадки, местами значительные. На дорогах гололедица. Ветер северный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от -1 С° до +4 С°. Температура ночью и днем будет от 0 С° до +5 °C. На автодорогах гололедица, видимость 500-1000 метров.

Прогноз погоди в Одесі та області
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Проезд по дорогам

Из-за приближения мощного циклона дорожные службы Одесской области перешли на круглосуточное дежурство. Спецтехника уже готова выехать для уборки снега и обработки трасс противогололедными смесями, а мониторинговый центр непрерывно следит за состоянием покрытия. Водителей просят быть максимально осторожными: держите дистанцию, избегайте резких маневров, а владельцам фур лучше вообще переждать непогоду на паркингах, чтобы не блокировать движение.

Если во время поездки вы попали в трудную ситуацию или заметили опасный участок на государственной трассе, немедленно звоните в круглосуточный контакт-центр по телефону +38 067 400 60 80. Диспетчеры оперативно скоординируют помощь и предоставят актуальную информацию о состоянии проезда в области.

Приметы на 30 января

  • Если сегодня деревья покрылись инеем — вскоре потеплеет.
  • Красная луна 30 января предвещает сильный ветер.
  • Солнце в течение дня часто прячется за облаками — следует ждать метели.
  • Северный ветер при ясном небе 30 января обещает резкое похолодание.
  • Если сегодня слышно снегиря — вскоре разгуляется метель.

Напомним, мы сообщали, что в Киеве прогнозируют температуру до -27 градусов. Также мы писали о том, когда в Украину вернутся морозы.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации