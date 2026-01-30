Погода в Одессе 30 января: дождь, сильный ветер и гололедица

Люди с зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 30 января, в Одессе ожидается холодная погода. Синоптики прогнозируют дождь и сильный ветер. На дорогах возможна гололедица, поэтому усилят дежурство спецтехники. Горожанам и гостям города стоит быть внимательными и ограничить передвижение по городу.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачная погода. В течение дня синоптики прогнозируют умеренные осадки. Ветер северный, 9-14 м/с. Ночью и днем температура будет от +2 до +4 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачно, днем умеренные осадки, местами значительные. На дорогах гололедица. Ветер северный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от -1 С° до +4 С°. Температура ночью и днем будет от 0 С° до +5 °C. На автодорогах гололедица, видимость 500-1000 метров.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Проезд по дорогам

Из-за приближения мощного циклона дорожные службы Одесской области перешли на круглосуточное дежурство. Спецтехника уже готова выехать для уборки снега и обработки трасс противогололедными смесями, а мониторинговый центр непрерывно следит за состоянием покрытия. Водителей просят быть максимально осторожными: держите дистанцию, избегайте резких маневров, а владельцам фур лучше вообще переждать непогоду на паркингах, чтобы не блокировать движение.

Если во время поездки вы попали в трудную ситуацию или заметили опасный участок на государственной трассе, немедленно звоните в круглосуточный контакт-центр по телефону +38 067 400 60 80. Диспетчеры оперативно скоординируют помощь и предоставят актуальную информацию о состоянии проезда в области.

Приметы на 30 января

Если сегодня деревья покрылись инеем — вскоре потеплеет.

Красная луна 30 января предвещает сильный ветер.

Солнце в течение дня часто прячется за облаками — следует ждать метели.

Северный ветер при ясном небе 30 января обещает резкое похолодание.

Если сегодня слышно снегиря — вскоре разгуляется метель.

