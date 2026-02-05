Штормове попередження в Одесі на 6 лютого 2026: ожеледиця та сильний вітер

Чоловік йде вулицею під час негоди. Фото ілюстративрне: Новини.LIVE

В Одесі, на п'ятницю, 6 лютого, синоптики оголосили штормове попередження. Містян та гостей попереджають про жовтий рівень небезпечності через ожеледь, ожеледицю та сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, передають Новини.LIVE.

Попередження про шторм. Фото: facebook

Погода в Одесі

За прогнозом синоптиків, ніч у місті буде морозною — температура повітря опуститься до -1 °C, а через вітер відчуватиметься як -5 °C. Очікуються опади у вигляді снігу з дощем.

Вранці стовпчики термометрів покажуть 0°C, а холодний вітер швидкістю до 9 м/с посилюватиме відчуття морозу до -4°C. Дощ та сніг продовжаться.

Удень температура такою ж і залишиться, а вітер стане трішки меншим. Йтиме дощ зі снігом.

Увечері стане дещо тепліше, до +1 °C, а відчутиметься як -2 °C. Вітер не вщухатиме, тому перебування на вулиці буде некомфортним.

Схід сонця — о 07:13, захід — о 17:08, тривалість дня становитиме 9 годин 54 хвилини.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

Хмарно.

Вночі та вдень опади.

На півночі налипання мокрого снігу. По всій області ожеледь, ожеледиця.

Вітер східний 9-14 м/с, пориви 15-17 м/с.

Температура вночі 11..-6 °С, на півдні до +4°С,

Вдень +1...+6 °С, на півночі до -3 °С.

Рівні погодної небезпеки та їх значення

Зелений — без небезпеки

Погода звичайна. Небезпечні явища відсутні або дуже слабкі. Додаткових обмежень не потрібно.

Жовтий — потенційна небезпека

Погодні явища можуть ускладнювати життя. Це, наприклад, сильний вітер, гроза, ожеледиця, значні опади. Ризик для людей і транспорту є, але помірний. Варто бути уважними.

Помаранчевий — значна небезпека

Йдеться про інтенсивні та тривалі явища: сильні зливи, хуртовини, шквали, спека або морози, що можуть спричиняти аварії, підтоплення й перебої в роботі транспорту та служб. Рекомендується обмежувати поїздки та дотримуватися вказівок рятувальників.

Червоний — надзвичайна небезпека

Дуже рідкісні та вкрай небезпечні умови. Можливі масштабні руйнування й пряма загроза життю. Це можуть бути потужні буревії, екстремальні морози чи спека, сильні повені. Потрібно максимально обмежити пересування та виконувати офіційні рекомендації.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в більшості областей України сьогодні морозна погода. В частині областей попереджали про сніг та дощ. Також на дорогах ожеледиця.

Також ми писали про те, у Харкові вирує негода. Комунальники працюють над усуванням наслідків. Дороги та тротуари посипають реагентами.