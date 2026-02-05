Штормове попередження в Одесі на 6 лютого 2026: ожеледиця та сильний вітер

На Одесу насувається негода — у місті оголошено жовтий рівень
В Одесі, на п'ятницю, 6 лютого, синоптики оголосили штормове попередження. Містян та гостей попереджають про жовтий рівень небезпечності через ожеледь, ожеледицю та сильні пориви вітру.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, передають Новини.LIVE.
Погода в Одесі
За прогнозом синоптиків, ніч у місті буде морозною — температура повітря опуститься до -1 °C, а через вітер відчуватиметься як -5 °C. Очікуються опади у вигляді снігу з дощем.
Вранці стовпчики термометрів покажуть 0°C, а холодний вітер швидкістю до 9 м/с посилюватиме відчуття морозу до -4°C. Дощ та сніг продовжаться.
Удень температура такою ж і залишиться, а вітер стане трішки меншим. Йтиме дощ зі снігом.
Увечері стане дещо тепліше, до +1 °C, а відчутиметься як -2 °C. Вітер не вщухатиме, тому перебування на вулиці буде некомфортним.
Схід сонця — о 07:13, захід — о 17:08, тривалість дня становитиме 9 годин 54 хвилини.
Погода в Одеській області
- Хмарно.
- Вночі та вдень опади.
- На півночі налипання мокрого снігу. По всій області ожеледь, ожеледиця.
- Вітер східний 9-14 м/с, пориви 15-17 м/с.
- Температура вночі 11..-6 °С, на півдні до +4°С,
- Вдень +1...+6 °С, на півночі до -3 °С.
Рівні погодної небезпеки та їх значення
Зелений — без небезпеки
Погода звичайна. Небезпечні явища відсутні або дуже слабкі. Додаткових обмежень не потрібно.
Жовтий — потенційна небезпека
Погодні явища можуть ускладнювати життя. Це, наприклад, сильний вітер, гроза, ожеледиця, значні опади. Ризик для людей і транспорту є, але помірний. Варто бути уважними.
Помаранчевий — значна небезпека
Йдеться про інтенсивні та тривалі явища: сильні зливи, хуртовини, шквали, спека або морози, що можуть спричиняти аварії, підтоплення й перебої в роботі транспорту та служб. Рекомендується обмежувати поїздки та дотримуватися вказівок рятувальників.
Червоний — надзвичайна небезпека
Дуже рідкісні та вкрай небезпечні умови. Можливі масштабні руйнування й пряма загроза життю. Це можуть бути потужні буревії, екстремальні морози чи спека, сильні повені. Потрібно максимально обмежити пересування та виконувати офіційні рекомендації.
Нагадаємо, ми повідомляли, що в більшості областей України сьогодні морозна погода. В частині областей попереджали про сніг та дощ. Також на дорогах ожеледиця.
Також ми писали про те, у Харкові вирує негода. Комунальники працюють над усуванням наслідків. Дороги та тротуари посипають реагентами.
