Погода в Одесі 5 лютого 2026: опади, сильний вітер і температурні коливання

Люди з парасольками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 5 лютого, в Одесі знову погірашаться погодні умови. Синоптики прогнозують опади та сильний вітер. Жителям та гостям міста варто вдягатися тепліше та за можливості обмежити час перебування на вулиці.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде хмарна погода. Синоптики прогнозують опади. Вітер південно-східний, 9-14 м/с. Вночі та вдень температура буде від 0 до +7 °C.

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарно. Вдень невеликі опади, ожеледиця. Вітер південно-східний, 9-14 м/с, пориви до 15-17 м/с. Температура повітря вночі від 0 С° до +5 С°, на півночі від -1 С° до -6 С°. Вдень буде від 0 С° до +5 °C, на півночі до -3 °C. На автошляхах видимість 1-2 кілометри.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 5 лютого

Рясний сніг цього дня віщує щедрий урожай зерна.

Сонячна погода обіцяє ранній прихід весни.

Гучне щебетання синиць зранку попереджає про швидкі морози.

Якщо білка жваво стрибає по деревах, можливе потепління.

Товстий сніговий покрив на землі — до врожайного року.

Сильний мороз вважають знаком, що весна прийде швидше.

Погода після обіду підказує, яким може бути січень наступного року.

