Погода в Одессе 5 февраля 2026 года: осадки, сильный ветер и температурные колебания

Люди с зонтиками. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 5 февраля, в Одессе снова ухудшатся погодные условия. Синоптики прогнозируют осадки и сильный ветер. Жителям и гостям города стоит одеваться теплее и по возможности ограничить время пребывания на улице.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачная погода. Синоптики прогнозируют осадки. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Ночью и днем температура будет от 0 до +7 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачно, днем небольшие осадки, гололедица. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью от 0 С° до +5 С°, на севере от -1 С° до -6 С°. Днем будет от 0 С° до +5 °C, на севере до -3 °C. На автодорогах видимость 1-2 километра.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Приметы на 5 февраля

Обильный снег в этот день предвещает щедрый урожай зерна.

Солнечная погода обещает ранний приход весны.

Громкое щебетание синиц с утра предупреждает о скорых морозах.

Если белка резво прыгает по деревьям, возможно потепление.

Толстый снежный покров на земле — к урожайному году.

Сильный мороз считают знаком, что весна придет быстрее.

Погода после обеда подсказывает, каким может быть январь следующего года.

Напомним, синоптики предупредили о нестабильной погоде в феврале. Также мы писали о том, что сурок Тимка навещал когда в Украину придет весна.