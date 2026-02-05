Погода в Одессе 5 февраля 2026 года: осадки, сильный ветер и температурные колебания

Погода в Одессе ухудшится — прогноз от синоптиков на сегодня
Сегодня, 5 февраля, в Одессе снова ухудшатся погодные условия. Синоптики прогнозируют осадки и сильный ветер. Жителям и гостям города стоит одеваться теплее и по возможности ограничить время пребывания на улице.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе будет облачная погода. Синоптики прогнозируют осадки. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Ночью и днем температура будет от 0 до +7 °C.
Погода в Одесской области
В Одесской области также будет облачно, днем небольшие осадки, гололедица. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью от 0 С° до +5 С°, на севере от -1 С° до -6 С°. Днем будет от 0 С° до +5 °C, на севере до -3 °C. На автодорогах видимость 1-2 километра.
Приметы на 5 февраля
- Обильный снег в этот день предвещает щедрый урожай зерна.
- Солнечная погода обещает ранний приход весны.
- Громкое щебетание синиц с утра предупреждает о скорых морозах.
- Если белка резво прыгает по деревьям, возможно потепление.
- Толстый снежный покров на земле — к урожайному году.
- Сильный мороз считают знаком, что весна придет быстрее.
- Погода после обеда подсказывает, каким может быть январь следующего года.
Напомним, синоптики предупредили о нестабильной погоде в феврале. Также мы писали о том, что сурок Тимка навещал когда в Украину придет весна.
