Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Погода в Одессе ухудшится — прогноз от синоптиков на сегодня

Погода в Одессе ухудшится — прогноз от синоптиков на сегодня

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 05:46
Погода в Одессе 5 февраля 2026 года: осадки, сильный ветер и температурные колебания
Люди с зонтиками. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 5 февраля, в Одессе снова ухудшатся погодные условия. Синоптики прогнозируют осадки и сильный ветер. Жителям и гостям города стоит одеваться теплее и по возможности ограничить время пребывания на улице.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачная погода. Синоптики прогнозируют осадки. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Ночью и днем температура будет от 0 до +7 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачно, днем небольшие осадки, гололедица. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью от 0 С° до +5 С°, на севере от -1 С° до -6 С°. Днем будет от 0 С° до +5 °C, на севере до -3 °C. На автодорогах видимость 1-2 километра.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Приметы на 5 февраля

  • Обильный снег в этот день предвещает щедрый урожай зерна.
  • Солнечная погода обещает ранний приход весны.
  • Громкое щебетание синиц с утра предупреждает о скорых морозах.
  • Если белка резво прыгает по деревьям, возможно потепление.
  • Толстый снежный покров на земле — к урожайному году.
  • Сильный мороз считают знаком, что весна придет быстрее.
  • Погода после обеда подсказывает, каким может быть январь следующего года.

Напомним, синоптики предупредили о нестабильной погоде в феврале. Также мы писали о том, что сурок Тимка навещал когда в Украину придет весна.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации