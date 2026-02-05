Штормовое предупреждение в Одессе на 6 февраля 2026 года: гололедица и сильный ветер

На Одессу надвигается непогода — в городе объявлен желтый уровень
В Одессе, на пятницу, 6 февраля, синоптики объявили штормовое предупреждение. Горожан и гостей предупреждают о желтом уровне опасности из-за гололеда, гололедицы и сильных порывов ветра.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, передают Новини.LIVE.
Погода в Одессе
По прогнозу синоптиков, ночь в городе будет морозной — температура воздуха опустится до -1 °C, а из-за ветра будет ощущаться как -5 °C. Ожидаются осадки в виде снега с дождем.
Утром столбики термометров покажут 0°C, а холодный ветер скоростью до 9 м/с будет усиливать ощущение мороза до -4°C. Дождь и снег продолжатся.
Днем температура такой же и останется, а ветер станет немного меньше. Будет идти дождь со снегом.
Вечером станет несколько теплее, до +1 °C, а будет ощущаться как -2 °C. Ветер не утихнет, поэтому пребывание на улице будет некомфортным.
Восход солнца — в 07:13, заход — в 17:08, продолжительность дня составит 9 часов 54 минуты.
Погода в Одесской области
- Облачно, облачно.
- Ночью и днем осадки.
- На севере налипание мокрого снега. По всей области гололед, гололедица.
- Ветер восточный 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с.
- Температура ночью 11...-6 °С, на юге до +4°С,
- Днем +1...+6 °С, на севере до -3 °С.
Уровни погодной опасности и их значения
Зеленый — без опасности
Погода обычная. Опасные явления отсутствуют или очень слабые. Дополнительных ограничений не требуется.
Желтый — потенциальная опасность
Погодные явления могут усложнять жизнь. Это, например, сильный ветер, гроза, гололедица, значительные осадки. Риск для людей и транспорта есть, но умеренный. Стоит быть внимательными.
Оранжевый — значительная опасность
Речь идет об интенсивных и длительных явлениях: сильные ливни, метели, шквалы, жара или морозы, которые могут вызывать аварии, подтопления и перебои в работе транспорта и служб. Рекомендуется ограничивать поездки и следовать указаниям спасателей.
Красный — чрезвычайная опасность
Очень редкие и крайне опасные условия. Возможны масштабные разрушения и прямая угроза жизни. Это могут быть мощные ураганы, экстремальные морозы или жара, сильные наводнения. Нужно максимально ограничить передвижение и выполнять официальные рекомендации.
