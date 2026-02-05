Видео
Україна
Видео

На Одессу надвигается непогода — в городе объявлен желтый уровень

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 16:45
Штормовое предупреждение в Одессе на 6 февраля 2026 года: гололедица и сильный ветер
Мужчина идет по улице во время непогоды. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе, на пятницу, 6 февраля, синоптики объявили штормовое предупреждение. Горожан и гостей предупреждают о желтом уровне опасности из-за гололеда, гололедицы и сильных порывов ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, передают Новини.LIVE.

Погода в Одесі та області
Предупреждение о шторме. Фото: facebook

Погода в Одессе

По прогнозу синоптиков, ночь в городе будет морозной — температура воздуха опустится до -1 °C, а из-за ветра будет ощущаться как -5 °C. Ожидаются осадки в виде снега с дождем.

Утром столбики термометров покажут 0°C, а холодный ветер скоростью до 9 м/с будет усиливать ощущение мороза до -4°C. Дождь и снег продолжатся.

Днем температура такой же и останется, а ветер станет немного меньше. Будет идти дождь со снегом.

Вечером станет несколько теплее, до +1 °C, а будет ощущаться как -2 °C. Ветер не утихнет, поэтому пребывание на улице будет некомфортным.

Восход солнца — в 07:13, заход — в 17:08, продолжительность дня составит 9 часов 54 минуты.

Прогноз погоди в Одесі
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

  • Облачно, облачно.
  • Ночью и днем осадки.
  • На севере налипание мокрого снега. По всей области гололед, гололедица.
  • Ветер восточный 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с.
  • Температура ночью 11...-6 °С, на юге до +4°С,
  • Днем +1...+6 °С, на севере до -3 °С.

Уровни погодной опасности и их значения

Зеленый — без опасности

Погода обычная. Опасные явления отсутствуют или очень слабые. Дополнительных ограничений не требуется.

Желтый — потенциальная опасность

Погодные явления могут усложнять жизнь. Это, например, сильный ветер, гроза, гололедица, значительные осадки. Риск для людей и транспорта есть, но умеренный. Стоит быть внимательными.

Оранжевый — значительная опасность

Речь идет об интенсивных и длительных явлениях: сильные ливни, метели, шквалы, жара или морозы, которые могут вызывать аварии, подтопления и перебои в работе транспорта и служб. Рекомендуется ограничивать поездки и следовать указаниям спасателей.

Красный — чрезвычайная опасность

Очень редкие и крайне опасные условия. Возможны масштабные разрушения и прямая угроза жизни. Это могут быть мощные ураганы, экстремальные морозы или жара, сильные наводнения. Нужно максимально ограничить передвижение и выполнять официальные рекомендации.

Напомним, мы сообщали, что в большинстве областей Украины сегодня морозная погода. В части областей предупреждали о снеге и дожде. Также на дорогах гололедица.

Также мы писали о том, в Харькове бушует непогода. Коммунальщики работают над устранением последствий. Дороги и тротуары посыпают реагентами.

