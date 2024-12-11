Погода в Одесі на завтра, 12 грудня

На Одесу знову суне стихія — прогноз погоди на четвер
Завтра, 12 грудня, в Одесі очікується шторм. Синоптики прогнозують сильний вітер і значне хвилювання моря. Втім, значних опадів не очікується. Одеситів закликають бути обережними.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Протягом доби у суботу очікується південно-західний вітер 12-17 м/с і значне хвилювання моря. У другiй половинi дня вздовж узбережжя, Днiстровському та Днiпро-Бузькому лиманах короткочасний спад рiвнiв моря.
Вночі можливі невеликі опади. Вдень дощу не буде. Температура повітря вночі та вдень 0...+5 °С.
Правила безпеки
Одеситів закликають максимально обмежити переміщення та поїздки, особливо літніх осіб, дітей і вагітних жінок. Також бажано не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами — внаслідок вітру та дощу можливе падіння гілок і кабелів.
Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя.
Куди звертатися
- Цілодобова медична швидка допомога — 103;
- Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.
Як виглядає шторм на одеських пляжах, можна побачити у нашому фоторепортажі. Також ми розповідали, що обіцяють синоптики на наступний рік.
Читайте Новини.LIVE!