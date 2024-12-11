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На Одессу снова надвигается стихия — прогноз погоды на четверг

11 декабря 2024 18:23
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Одессе на завтра, 12 декабря
Шторм в Ивано-Франковске. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская
Светлана Силенко - Редактор

Завтра, 12 декабря, в Одессе ожидается шторм. Синоптики прогнозируют сильный ветер и сильное волнение моря. Впрочем, значительных осадков не ожидается. Одесситов призывают быть осторожными.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды на 12 декабря. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одессе.

В сутки в субботу ожидается юго-западный ветер 12-17 м/с и значительное волнение моря. Во второй половине дня вдоль побережья, Днестровском и Днепро-Бугском лиманах кратковременный спад уровней моря.

Ночью возможны небольшие осадки. Днем не будет дождя. Температура воздуха ночью и днем 0...+5°С.

Правила безопасности

Одесситов призывают максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин. Также желательно не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями - в результате ветра и дождя возможно падение веток и кабелей.

Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

Куда обращаться

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Как выглядит шторм на одесских пляжах, можно увидеть в нашем фоторепортаже. Также мы говорили, что обещают синоптики на следующий год.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды

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