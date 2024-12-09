Шторм на побережье, фото

Шторм в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Шторм на одесском побережье — это всегда красиво, хотя иногда немного страшно. Даже несмотря на непогоду и рабочий день, немало горожан пришли на море — полюбоваться буйством стихии и запечатлеть себя на его фоне.

За штормовыми волнами и любителями селфи наблюдала фотокорреспондентка Новини.LIVE Юлия Браславская.

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Людей сегодня на побережье немного. Кто-то подходит к самой воде, рискуя получить соленый и холодный душ. Кто-то кормит чаек и голубей. Остальные наблюдают за первыми и вторыми с безопасного расстояния.

Шторм в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Шторм в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Шторм в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

А чуть выше уже чувствуется приближение новогодних праздников. Кое-где появился праздничный декор в традиционных зеленых и красно-белых тонах.

Шторм в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Шторм в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Отметим, что штормовая погода в Одессе сохранится и завтра.

Шторм в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Шторм в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Ранее мы рассказывали, как изменился за годы войны Затока — один из самых популярных курортов Одесчины. Также мы писали о впечатлениях украинцев от Буковеля.