Шторм на побережье, фото

Власть волн и ветра — шторм в Одессе глазами Новини.LIVE
Шторм на одесском побережье — это всегда красиво, хотя иногда немного страшно. Даже несмотря на непогоду и рабочий день, немало горожан пришли на море — полюбоваться буйством стихии и запечатлеть себя на его фоне.
За штормовыми волнами и любителями селфи наблюдала фотокорреспондентка Новини.LIVE Юлия Браславская.
Людей сегодня на побережье немного. Кто-то подходит к самой воде, рискуя получить соленый и холодный душ. Кто-то кормит чаек и голубей. Остальные наблюдают за первыми и вторыми с безопасного расстояния.
А чуть выше уже чувствуется приближение новогодних праздников. Кое-где появился праздничный декор в традиционных зеленых и красно-белых тонах.
Отметим, что штормовая погода в Одессе сохранится и завтра.
Ранее мы рассказывали, как изменился за годы войны Затока — один из самых популярных курортов Одесчины. Также мы писали о впечатлениях украинцев от Буковеля.
Читайте Новини.LIVE!