Шторм на узбережжі Одеси, фото

Шторм в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Шторм на одеському узбережжі — це завжди красиво, хоча й інколи трохи страшно. Навіть попри негоду й робочий день, чимало містян прийшли на море — помилуватися буйством стихії й закарбувати себе на його фоні.

За штормовими хвилями та любителями селфі спостерігала фотокореспондентка Новини.LIVE Юлія Браславська.

Читайте також:

Людей сьогодні на узбережжі небагато. Хтось підходить до самої води, ризикуючи отримати солоний і холодний душ. Хтось годує чайок та голубів. Інші спостерігають за першими і другими з безпечної відстані.

Шторм в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Шторм в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Шторм в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

А трохи вище вже відчувається наближення новорічних свят. Де-не-де з'явився святковий декор у традиційних зелених і червоно-білих тонах.

Шторм в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Шторм в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Зазначимо, що штормова погода в Одесі збережеться і завтра.

Шторм в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Шторм в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Юлія Браславська

Раніше ми розповідали, як змінилася за роки війни Затока — один з найпопулярніших курортів Одещини. Також ми писали про враження українців від Буковелю.