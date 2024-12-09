Шторм на узбережжі Одеси, фото

У владі хвиль і вітру — шторм в Одесі очима фотографа Новини.LIVE
Шторм на одеському узбережжі — це завжди красиво, хоча й інколи трохи страшно. Навіть попри негоду й робочий день, чимало містян прийшли на море — помилуватися буйством стихії й закарбувати себе на його фоні.
За штормовими хвилями та любителями селфі спостерігала фотокореспондентка Новини.LIVE Юлія Браславська.
Людей сьогодні на узбережжі небагато. Хтось підходить до самої води, ризикуючи отримати солоний і холодний душ. Хтось годує чайок та голубів. Інші спостерігають за першими і другими з безпечної відстані.
А трохи вище вже відчувається наближення новорічних свят. Де-не-де з'явився святковий декор у традиційних зелених і червоно-білих тонах.
Зазначимо, що штормова погода в Одесі збережеться і завтра.
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