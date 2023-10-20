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На південь повертається бабине літо — синоптики розповіли про погоду в Одесі на завтра

20 жовтня 2023 16:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на завтра - 21 жовтня
Люди гуляють у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 21 жовтня, в Одесі залишатиметься тепла та сонячна погода, вітер стихне, тож саме час для прогулянок біля моря. Синоптики прогнозують рекордно теплу температуру, яка сягне +25 градусів, проте місцями можлива мінлива хмарність.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: Небо буде ясним, без хмар. Вітер: південно-західний 3-4 м/с. Температура: 16-18 °C.

День: На небі місцями можлива мінлива хмарність, проте в більшості — ясна погода. Вітер: південний, 2-3 м/с. Температура: 24-25 °C.

Вечір: Очікується переважно ясна погода, проте з хмарами. Температура спаде до 19-23 °C.

Схід сонця: 21 жовтня сонце зійде о 07:21.
Захід сонця: 21 жовтня сонце заходитиме о 18:02.
Тривалість світлового дня: 10 годин і 41 хвилина.

Прогноз погоди в Україні

На вихідних, 21 та 22 жовтня, в Україні буде тепла та комфортна осіння погода, подекуди температура повітря сягне навіть до +30 °C. У суботу опадів не передбачається. Однак невеликі дощі у деяких регіонах прогнозують в неділю. 

Нагадаємо, ми писали про те, що синоптики застерегли водіїв та пішоходів бути обачнішими через несприятливі погоді умови в Києві та області. Столицю та регіон накриє рясними опадами та густим туманом.

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