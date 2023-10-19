Прогноз погоди в Одесі на завтра - 20 жовтня

Люди гуляють на Аркадії. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 20 жовтня, в Одесі зберігатиметься ясна та тепла погода. Синоптики прогнозують рекордно теплу температуру, яка сягне +22 градуси. Проте місцями можливі пориви вітру до 9 м/с, опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: Небо буде ясним, без хмар. Вітер: південний 8-9 м/с. Температура: 16-18 °C.

День: Небо залишатиметься ясним, проте після обіду можливі невеличкі хмари. Вітер: південний, 7-9 м/с. Температура: 21-22 °C. Також у середині дня синоптики прогнозують штормове попередження, тож варто уникнути відвідування узбережжя.

Вечір: Очікується переважно ясна погода, проте з хмарами. Температура спаде до 18-19 °C.

Схід сонця: 20 жовтня сонце зійде о 07:20.

Захід сонця: 20 жовтня сонце заходитиме о 18:04.

Тривалість світлового дня: 10 годин і 48 хвилин.

Прогноз погоди в Україні

Завтра, 20 жовтня, в Україну завітає атмосферний фронт. У більшості областей очікуються потужні осінні дощі.

Нагадаємо, у Карпатах вдруге за останній тиждень гору Піп Іван Чорногірський засипало снігом. Рятувальники Чернігівського гірського пошуково-рятувального посту показали цікаві фото та відео засніженої гори.