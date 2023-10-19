Прогноз погоды в Одессе на завтра - 20 октября.

Люди гуляют по Аркадии. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 20 октября, в Одессе сохранится ясная и теплая погода. Синоптики прогнозируют рекордно теплую температуру, которая достигнет +22 градуса. Однако местами возможны порывы ветра до 9 м/с, осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Утро: Небо будет ясным, без облаков. Ветер: южный 8-9 м/с. Температура: 16-18 °C.

День: Небо будет ясным, но после обеда возможны небольшие облака. Ветер: южный, 7-9 м/с. Температура: 21-22 °C. Также в середине дня синоптики прогнозируют штормовое предупреждение, поэтому следует избежать посещения побережья.

Вечер: Ожидается преимущественно ясная погода, но с облаками. Температура упадет до 18-19 °C.

Восход: 20 октября солнце взойдет в 07:20.

Закат: 20 октября солнце будет заходить в 18:04.

Продолжительность светового дня: 10 часов и 48 минут.

Прогноз погоды в Украине

Завтра, 20 октября, в Украину придет атмосферный фронт. В большинстве областей ожидаются сильные осенние дожди.

Напомним, в Карпатах второй раз за последнюю неделю гору Пип Иван Черногорский засыпало снегом. Спасатели Черниговского горного поисково-спасательного поста показали интересные фото и видео заснеженной горы.