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Синоптики рассказали о рекордно теплом октябре в Одессе

19 октября 2023 16:35
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Прогноз погоды в Одессе на завтра - 20 октября.
Люди гуляют по Аркадии. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Завтра, 20 октября, в Одессе сохранится ясная и теплая погода. Синоптики прогнозируют рекордно теплую температуру, которая достигнет +22 градуса. Однако местами возможны порывы ветра до 9 м/с, осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утро: Небо будет ясным, без облаков. Ветер: южный 8-9 м/с. Температура: 16-18 °C.

День: Небо будет ясным, но после обеда возможны небольшие облака. Ветер: южный, 7-9 м/с. Температура: 21-22 °C. Также в середине дня синоптики прогнозируют штормовое предупреждение, поэтому следует избежать посещения побережья.

Вечер: Ожидается преимущественно ясная погода, но с облаками. Температура упадет до 18-19 °C.

Восход: 20 октября солнце взойдет в 07:20.
Закат: 20 октября солнце будет заходить в 18:04.
Продолжительность светового дня: 10 часов и 48 минут.

Прогноз погоды в Украине

Завтра, 20 октября, в Украину придет атмосферный фронт. В большинстве областей ожидаются сильные осенние дожди.

Напомним, в Карпатах второй раз за последнюю неделю гору Пип Иван Черногорский засыпало снегом. Спасатели Черниговского горного поисково-спасательного поста показали интересные фото и видео заснеженной горы.

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