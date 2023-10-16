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Насувається антициклон: якою буде погода в Одесі 17 жовтня

16 жовтня 2023 17:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 17 жовтня
Люди гуляють біля моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 17 жовтня, в Одесі очікується переважно ясна погода, проте ближче до вечора ймовірна хмарність. Також очікується сильний північно-західний вітер, який приніс антициклон Verena, проте опадів не передбачається. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Люди гуляють біля моря. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Одесі

Ранок: Ясне небо, без хмар. Вітер: північно-західний, 3-7 м/с, місцями можливі пориви до 10 м/с. Температура: 7-9 °C.

День: На небі буде тепле сонце, проте після обіду захмариться. Вітер: північно-західний, 2- м/с. Температура: 13-14 °C.

Вечір: Очікується хмарна погода, проте з невеличким проясненням перед заходом. Температура: спаде до 11-12 °C.

Схід сонця: 17 жовтня сонце зійде о 07:15.
Захід сонця: 17 жовтня сонце заходитиме о 18:09.
Тривалість світлового дня: 10 годин і 54 хвилини.

Прогноз погоди в Україні

17 жовтня, в Україні діятиме антициклон Verena, який принесе за собою помітне похолодання. Погода здебільшого буде мінливою та хмарною, вночі та вранці подекуди можливі заморозки. У деяких регіонах прогнозують різкий та холодний вітер. Водночас опадів не передбачається. 

Нагадаємо, 16 жовтня в Україну прийшло суттєве похолодання. На всій території очікуються дощі. Непереливки буде Полтавській, Сумській та Харківській областям. Стовпчики термометрів показуватимуть в середньому +10°С.

 

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