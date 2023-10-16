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Надвигается антициклон: какой будет погода в Одессе 17 октября

16 октября 2023 17:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 17 октября.
Люди гуляют около моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 17 октября, в Одессе ожидается преимущественно ясная погода, однако к вечеру возможна облачность. Также ожидается сильный северо-западный ветер, принесенный антициклоном Verena, однако осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Люди гуляют около моря. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Одессе

Утро: Ясно небо, без облаков. Ветер: северо-западный, 3-7 м/с, местами возможны порывы до 10 м/с. Температура: 7-9 °C.

День: На небе будет теплое солнце, но после обеда облачно. Ветер: северо-западный, 2-м/с. Температура: 13-14 °C.

Вечер: Ожидается облачная погода, но с небольшим прояснением перед закатом. Температура: спадет до 11-12 °C.

Восход: 17 октября солнце взойдет в 07:15.
Закат: 17 октября солнце будет заходить в 18:09.
Продолжительность светового дня: 10 часов и 54 минуты.

Прогноз погоды в Украине

17 октября в Украине будет действовать антициклон Verena, который принесет за собой заметное похолодание. Погода в большинстве своем будет переменной и облачной, ночью и утром иногда возможны заморозки. В некоторых регионах прогнозируется резкий и холодный ветер. В то же время осадков не предполагается.

Напомним, 16 октября в Украину пришло существенное похолодание. На всей территории ожидается дождь. Тяжело будет Полтавской, Сумской и Харьковской областям. Столбики термометров будут показывать в среднем +10°С.

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