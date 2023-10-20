Прогноз погоды в Одессе на завтра - 21 октября.

Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 21 октября, в Одессе будет оставаться теплая и солнечная погода, ветер стихнет, поэтому время для прогулок у моря. Синоптики прогнозируют рекордно теплую температуру, которая достигнет +25 градусов, однако местами возможна переменная облачность.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утро: Небо будет ясным, без облаков. Ветер: юго-западный 3-4 м/с. Температура: 16-18 °C.

День: На небе местами возможна переменная облачность, однако в большинстве случаев ясная погода. Ветер: южный, 2-3 м/с. Температура: 24-25 °C.

Вечер: Ожидается преимущественно ясная погода, но с облаками. Температура упадет до 19-23 °C.

Восход: 21 октября солнце взойдет в 07:21.

Закат: 21 октября солнце будет заходить в 18:02.

Продолжительность светового дня: 10 часов и 41 минута.

Прогноз погоды в Украине

На выходных, 21 и 22 октября, в Украине будет теплая и комфортная осенняя погода, иногда температура воздуха достигнет даже до +30 °C. В субботу осадков не ожидается. Однако небольшие дожди в некоторых регионах прогнозируют в воскресенье.

Напомним, мы писали о том, что синоптики предостерегли водителей и пешеходов быть более осмотрительными из-за неблагоприятных погодных условий в Киеве и области. Столицу и регион накроет обильными осадками и туманом.