Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow На юг возвращается бабье лето — синоптики рассказали о погоде в Одессе на завтра arrow

На юг возвращается бабье лето — синоптики рассказали о погоде в Одессе на завтра

20 октября 2023 16:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на завтра - 21 октября.
Люди гуляют в центре города. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 21 октября, в Одессе будет оставаться теплая и солнечная погода, ветер стихнет, поэтому время для прогулок у моря. Синоптики прогнозируют рекордно теплую температуру, которая достигнет +25 градусов, однако местами возможна переменная облачность.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Утро: Небо будет ясным, без облаков. Ветер: юго-западный 3-4 м/с. Температура: 16-18 °C.

День: На небе местами возможна переменная облачность, однако в большинстве случаев ясная погода. Ветер: южный, 2-3 м/с. Температура: 24-25 °C.

Вечер: Ожидается преимущественно ясная погода, но с облаками. Температура упадет до 19-23 °C.

Восход: 21 октября солнце взойдет в 07:21.
Закат: 21 октября солнце будет заходить в 18:02.
Продолжительность светового дня: 10 часов и 41 минута.

Прогноз погоды в Украине

На выходных, 21 и 22 октября, в Украине будет теплая и комфортная осенняя погода, иногда температура воздуха достигнет даже до +30 °C. В субботу осадков не ожидается. Однако небольшие дожди в некоторых регионах прогнозируют в воскресенье.

Напомним, мы писали о том, что синоптики предостерегли водителей и пешеходов быть более осмотрительными из-за неблагоприятных погодных условий в Киеве и области. Столицу и регион накроет обильными осадками и туманом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме