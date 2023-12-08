На півдні Одещини буде складніше перетнути кордон — причини
З 9 грудня на прикордонному пункті пропуску "Старокозаче — Тудора", що на півдні Одеської області буде ускладнено рух транспорту. Це повʼязано з проведенням ремонтних робіт дорожнього полотна.
Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.
"Просимо громадян врахувати дану інформацію та заздалегідь планувати свої поїздки", — йдеться у повідомленні.
Погіршення погодних умов
Крім того, синоптики повідомляють про мокрий сніг в Одеській області протягом вихідних, що також ускладнить рух автівок. Тож радимо ретельніше продумати мандрівку.
Екстрені служби допомоги
- Цілодобова медична швидка допомога — 103;
- Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.
Нагадаємо, станом на ранок 8 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" зафіксовано трикілометровий затор у межах Нижньодністровського природного парку. Також є затор на молдовській митниці.
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