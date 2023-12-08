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На півдні Одещини буде складніше перетнути кордон — причини

8 грудня 2023 16:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На півдні Одещини буде складніше перетнути кордон — причини
Пункт пропуску "Старокозаче". Фото: ДПСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

З 9 грудня на прикордонному пункті пропуску "Старокозаче — Тудора", що на півдні Одеської області буде ускладнено рух транспорту. Це повʼязано з проведенням ремонтних робіт дорожнього полотна.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України. 

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"Просимо громадян врахувати дану інформацію та заздалегідь планувати свої  поїздки", — йдеться у повідомленні. 

Погіршення погодних умов

Крім того, синоптики повідомляють про мокрий сніг в Одеській області протягом вихідних, що також ускладнить рух автівок. Тож радимо ретельніше продумати мандрівку. 

Екстрені служби допомоги

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, станом на ранок 8 грудня на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" зафіксовано трикілометровий затор у межах Нижньодністровського природного парку. Також є затор на молдовській митниці. 

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