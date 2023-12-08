На юге Одесчины будет сложнее пересечь границу — причины

Пункт пропуска "Староказачье". Фото: ГНСУ

С 9 декабря на пограничном пункте пропуска "Старокозачье — Тудора", что на юге Одесской области будет затруднено движение транспорта. Это связано с проведением ремонтных работ дорожного полотна.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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"Просим граждан учесть данную информацию и заранее планировать свои поездки", — говорится в сообщении.

Ухудшение погодных условий

Кроме того, синоптики сообщают о мокром снеге в Одесской области в течение выходных, что также усложнит движение автомобилей. Поэтому советуем более тщательно продумать путешествие.

Экстренные службы помощи

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, по состоянию на утро 8 декабря на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" зафиксирована трехкилометровая пробка в пределах Нижнеднестровского природного парка. Также есть пробка на молдавской таможне.