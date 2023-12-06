На півдні Одещини запустили транзитний потяг з Молдови до Румунії

Поїзд їде на станцію. Фото: railinsider

Укрзалізниця почала беззупинковий пропуск поїздів на ділянці Джурджулешти — Етулія. Відомо, що перший тестовий рейс відбувся 1 грудня і все пройшло вдало.

Про це йшлося під час наради представників АТ "Укрзалізниця" з перевізниками Румунії та Молдови.

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За інформацією відомства, наразі проблем із забезпеченням руху на території Молдови немає.

Створення тристоронньої групи

Зазначимо, що за ініціативи Укрзалізниці, румунська та молдовська сторони домовилися про передачу вагонів для здійснення залізничних рейсів. Для цього була створена тристороння контактна група.

Водночас наголошувалося, що вагонопотік значно скоротився, тож питання з формуванням поїздів заздалегідь наразі не є актуальним.

Нагадаємо, в Укрзалізниці створили філію із забезпечення залізничної логістики в портах. "Оператор припортових станцій" вже запрацював в Одеській та Миколаївській областях, невдовзі приєднається й Херсон.

Також ми писали, що у листопаді до портів Великої Одеси залізницею зайшло вдвічі більше вагонів із зерном, ніж до західних кордонів України. Експерти пов'язують це зі страйком польських перевізників.