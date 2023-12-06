На юге Одесчины запустили транзитный поезд из Молдовы в Румынию
Укрзализныця начала безостановочный пропуск поездов на участке Джурджулешты — Этулия. Известно, что первый тестовый рейс прошел 1 декабря и все прошло удачно.
Об этом шла речь на совещании представителей АО "Укрзализныця" с перевозчиками Румынии и Молдовы.
По информации ведомства, на данный момент проблем с обеспечением движения на территории Молдовы нет.
Создание трехсторонней группы
Отметим, что по инициативе "Укрзализныци", румынская и молдавская стороны договорились о передаче вагонов для осуществления железнодорожных рейсов. Для этого была создана трехсторонняя контактная группа.
В то же время отмечалось, что вагонопоток значительно сократился, поэтому вопрос с формированием поездов заранее пока не актуален.
Напомним, в Укрзализныце создали филиал по обеспечению железнодорожной логистики в портах. Оператор припортовых станций уже заработал в Одесской и Николаевской областях, вскоре присоединится и Херсон.
Также мы писали, что в ноябре в порты Большой Одессы по железной дороге зашло вдвое больше вагонов с зерном, чем к западным границам Украины. Эксперты связывают это с забастовкой польских перевозчиков.
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