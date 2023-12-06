На юге Одесчины запустили транзитный поезд из Молдовы в Румынию

Поезд едет на станцию. Фото: railinsider

Укрзализныця начала безостановочный пропуск поездов на участке Джурджулешты — Этулия. Известно, что первый тестовый рейс прошел 1 декабря и все прошло удачно.

Об этом шла речь на совещании представителей АО "Укрзализныця" с перевозчиками Румынии и Молдовы.

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По информации ведомства, на данный момент проблем с обеспечением движения на территории Молдовы нет.

Создание трехсторонней группы

Отметим, что по инициативе "Укрзализныци", румынская и молдавская стороны договорились о передаче вагонов для осуществления железнодорожных рейсов. Для этого была создана трехсторонняя контактная группа.

В то же время отмечалось, что вагонопоток значительно сократился, поэтому вопрос с формированием поездов заранее пока не актуален.

Напомним, в Укрзализныце создали филиал по обеспечению железнодорожной логистики в портах. Оператор припортовых станций уже заработал в Одесской и Николаевской областях, вскоре присоединится и Херсон.

Также мы писали, что в ноябре в порты Большой Одессы по железной дороге зашло вдвое больше вагонов с зерном, чем к западным границам Украины. Эксперты связывают это с забастовкой польских перевозчиков.