Прогноз погоди для Одеси та області: заморозки та зниження температур та заморозки

Замерзла трава. Фото: freepik

Завтра, 20 жовтня, погода в Одесі буде похмурою та прохолодною. Температура повітря вдень прогріється до +14 °C. На півдні області очікуються заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі, а також зниження температур, особливо вночі.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 20 жовтня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі +4...+6 °С тепла, вдень +11...+14 °С.

Температура морської води +16...+17 °С.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

По Одеській області 20 жовтня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі +1...6 °С, місцями на поверхні ґрунту.

та у повітрі заморозок -2...0 °С, вдень +9...+14 °С.

На автошляхах області видимість добра.

​​Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, зима цього року буде не така сурова. Водночас можливі короткі періоди похолодання. Також ми розповідали, як через російську агресію гинуть мешканці Чорного моря.