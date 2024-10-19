Прогноз погоди для Одеси та області: заморозки та зниження температур та заморозки

На півдні заморозки — якою буде погода на Одещині завтра
19 жовтня 2024 16:46
Замерзла трава. Фото: freepik
Завтра, 20 жовтня, погода в Одесі буде похмурою та прохолодною. Температура повітря вдень прогріється до +14 °C. На півдні області очікуються заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі, а також зниження температур, особливо вночі.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Погода в Одесі 20 жовтня
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +4...+6 °С тепла, вдень +11...+14 °С.
- Температура морської води +16...+17 °С.
По Одеській області 20 жовтня
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +1...6 °С, місцями на поверхні ґрунту.
- та у повітрі заморозок -2...0 °С, вдень +9...+14 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Нагадаємо, зима цього року буде не така сурова. Водночас можливі короткі періоди похолодання. Також ми розповідали, як через російську агресію гинуть мешканці Чорного моря.
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