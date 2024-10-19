Прогноз погоды для Одессы и области: заморозки и понижение температур и заморозки.

На юге заморозки — какой будет погода на Одесчине завтра
19 октября 2024 16:46
Замерзла трава. Фото: freepik
Завтра, 20 октября, погода в Одессе будет пасмурной и прохладной. Температура воздуха в течение дня прогреется до +14 °C. На юге области ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе, а также понижение температур, особенно ночью.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Читайте также:
Погода в Одессе 20 октября
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +4...+6°С тепла, днем +11...+14°С.
- Температура морской воды +16...+17°С.
По Одесской области 20 октября
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +1...6 °С, местами на поверхности почвы
- и в воздухе заморозок -2...0°С, днем +9...+14°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, зима в этом году будет не столь суровая. В то же время возможны короткие периоды похолодания. Также мы рассказывали, как из-за российской агрессии погибают жители Черного моря.
Читайте Новини.LIVE!