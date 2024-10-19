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На юге заморозки — какой будет погода на Одесчине завтра

19 октября 2024 16:46
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды для Одессы и области: заморозки и понижение температур и заморозки.
Замерзла трава. Фото: freepik
Светлана Силенко - Редактор

Завтра, 20 октября, погода в Одессе будет пасмурной и прохладной. Температура воздуха в течение дня прогреется до +14 °C. На юге области ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе, а также понижение температур, особенно ночью.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 20 октября

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +4...+6°С тепла, днем ​​+11...+14°С.
  • Температура морской воды +16...+17°С.
На юге заморозки - какой будет погода в Одесской области завтра - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот

По Одесской области 20 октября

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +1...6 °С, местами на поверхности почвы
  • и в воздухе заморозок -2...0°С, днем ​​+9...+14°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
На юге заморозки - какой будет погода на Одесщине завтра - фото 2
​​Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, зима в этом году будет не столь суровая. В то же время возможны короткие периоды похолодания. Также мы рассказывали, как из-за российской агрессии погибают жители Черного моря.

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Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

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