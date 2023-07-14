На пляжі в Одесі виявили труп дельфіна: експерти проведуть дослідження

Труп маленького дельфіна. Фото: Одеська міська рада

13 липня на пляжі "Дельфін" знайдено труп незрілого дельфіна. Це спричинило зацікавлення співробітників Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради та НДУ "Український науковий центр екології моря". Вони провели огляд та фіксацію цього інциденту.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"Після проведення дослідження про факт загибелі морської тварини буде проінформовано правоохоронні органи з метою визначення шкоди та збитків, завданих об’єктам тваринного світу внаслідок збройної агресії Росії", — йдеться в повідомленні.

Скільки загинуло дельфінів

З 24 лютого в Чорному морі загинуло близько 50 тисяч дельфінів. Крім того, деякі з них отримали контузії й через це не попливли зимувати на глибини, а залишились на мілководді, де для них дуже мало їжі.

Чому гинуть дельфіни

Страждають дельфіни також і від потужних вибухів під час бомбардування, яке вже довго продовжується. При ураженні органів навігації та слуху дельфіни не можуть застосувати ехолокацію, тобто вони стають фактично "сліпими". Втративши орієнтацію, тварини втрачають акустичний контроль над середовищем.

"Сліпі" дельфіни перебувають у стресі та паніці, не можуть орієнтуватися в просторі. В результаті вони натрапляють на усілякі перешкоди, зокрема й міни, розбиваються об скелі. І головне — такі "паралізовані" дельфіни не можуть вполювати рибу та швидко виснажуються.

Що робити, якщо помітив мертвого дельфіна

Якщо знайдете або вам стане відомою інформація через інтернет-джерела про будь-які викиди дельфінів на береги Чорного моря у 2023 році, екологи просять проінформувати про це нацпарк месенджером, вайбером, телеграмом за телефоном 097 576 27 05, 068 881 61 94, або електронною поштою — [email protected]

Зазначимо, Спеціалізована екологічна прокуратура Одещини відкрила кримінальне провадження за фактом масового знищення дельфінів та інших тварин у Чорному морі внаслідок збройної агресії РФ.