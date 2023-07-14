На пляже в Одессе обнаружили труп дельфина: эксперты проведут исследование

Труп маленького дельфина. Фото: Одесский городской совет

13 июля на пляже "Дельфин" обнаружен труп незрелого дельфина. Это вызвало интерес сотрудников Департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета и НГУ "Украинский научный центр экологии моря". Они произвели осмотр и фиксацию данного инцидента.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"После проведения исследования о факте гибели морского животного будут проинформированы правоохранительные органы с целью определения вреда и ущерба, причиненного объектам животного мира в результате вооруженной агрессии России", — говорится в сообщении.

Сколько погибло дельфинов

С 24 февраля в Черном море погибли около 50 тысяч дельфинов. Кроме того, некоторые из них получили контузии и поэтому не поплыли зимовать на глубины, а остались на мелководье, где для них очень мало еды.

Почему гибнут дельфины

Страдают дельфины также и от мощных взрывов во время уже долго продолжающейся бомбардировки. При поражении органов навигации и слуха дельфины не могут применить эхолокацию, то есть они становятся фактически "слепыми". Утратив ориентацию, животные теряют акустический контроль над средой.

"Слепые" дельфины находятся в стрессе и панике, не могут ориентироваться в пространстве. В результате они наталкиваются на всяческие препятствия, в том числе и мины, разбиваются о скалы. И главное — такие "парализованные" дельфины не могут подстрелить рыбу и быстро истощаются.

Что делать, если заметил мертвого дельфина

Если найдете или вам станет известна информация через интернет-источники о любых выбросах дельфинов на берега Черного моря в 2023 году, экологи просят проинформировать об этом нацпарк мессенджером, вайбером, телеграммом по телефону 097 576 27 05, 068 841, почтой — [email protected]

Отметим, Специализированная экологическая прокуратура Одесчины открыла уголовное производство по факту массового уничтожения дельфинов и других животных в Черном море в результате вооруженной агрессии РФ.