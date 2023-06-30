За два місяці в Чорному морі загинуло з десяток дельфінів: в чому причина

Зграя дельфінів в морі. Фото: pixabay

У травні та червні 2023 року було зафіксовано десяток загиблих дельфінів. Це відбувається через потужне бомбардування моря окупантами в зоні Кінбурнської коси, де мешкають ссавці. Згодом їх тіла течією заносить до узбережжя і викидає на пляжі.

Про це на своїй сторінці у facebook повідомляє еколог Іван Русєв.

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"Багато мін у морі, які спонтанно підриваються і можуть вбивати, або призводити до контузії тварин. Слід згадати, що за цей час часто були випадки ракетних пусків від носіїв "Калібрів" у Чорному морі, яки створюють потужні вбиваючи шуми для дельфінів", — зазначив еколог.

Скільки загинуло дельфінів

З 24 лютого в Чорному морі загинуло близько 50 тисяч дельфінів. Крім того, деякі з них отримали контузії й через це не попливли зимувати на глибини, а залишились на мілководді, де для них дуже мало їжі.

Чому гинуть дельфіни

Страждають дельфіни також і від потужних вибухів під час бомбардування, яке вже довго продовжується. При уражених органів навігації та слуху дельфіні не можуть застосувати ехолокацію, тобто вони стають фактично "сліпими". Втративши орієнтацію, тварини втрачають акустичний контроль над середовищем.

"Сліпі" дельфіни перебувають у стресі та паніці, не можуть орієнтуватися в просторі. В результаті вони натрапляють на усілякі перешкоди, зокрема й міни, розбиваються о скелі. І головне — такі "паралізовані" дельфіни не можуть вполювати рибу та швидко виснажуються.

Що робити, якщо помітив мертвого дельфіна

Якщо знайдете або вам стане відомою інформація через інтернет-джерела про будь-які викиди дельфінів на береги Чорного моря у 2023 році, екологи просять проінформувати про це нацпарк месенджером, вайбером, телеграмом за телефоном 097-5762705, 068-8816194, або електронною поштою — [email protected]

Зазначимо, Спеціалізована екологічна прокуратура Одещини відкрила кримінальне провадження за фактом масового знищення дельфінів та інших тварин у Чорному морі внаслідок збройної агресії РФ.