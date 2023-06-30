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Через два месяца в Черном море погибло с десяток дельфинов: в чем причина

30 июня 2023 19:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Через два месяца в Черном море погибло с десяток дельфинов: в чем причина
Стая дельфинов в море. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В мае и июне 2023 года был зафиксирован десяток погибших дельфинов. Это происходит из-за мощной бомбардировки моря оккупантами в зоне Кинбурнской косы, где живут млекопитающие. Впоследствии их тела течением заносит к побережью и выбрасывает на пляж.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает эколог Иван Русев.

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"Многие мин в море, которые спонтанно взрываются и могут убивать, или приводить к контузии животных. Следует упомянуть, что за это время часто были случаи ракетных пусков от носителей "Калибров" в Черном море, создающих мощные убивая шумы для дельфинов", — отметил эколог.

Сколько погибло дельфинов

С 24 февраля в Черном море погибли около 50 тысяч дельфинов. Кроме того, некоторые из них получили контузии и поэтому не поплыли зимовать на глубины, а остались на мелководье, где для них очень мало еды.

Почему гибнут дельфины

Страдают дельфины также и от мощных взрывов во время уже долго продолжающейся бомбардировки. При пораженных органах навигации и слуха дельфине не могут применить эхолокацию, то есть они становятся фактически "слепыми". Утратив ориентацию, животные теряют акустический контроль над средой.

"Слепые" дельфины находятся в стрессе и панике, не могут ориентироваться в пространстве. В результате они встречают всяческие препятствия, в том числе и мины, разбиваются о скалы. И главное — такие "парализованные" дельфины не могут подстрелить рыбу и быстро истощаются.

Что делать, если заметил мертвого дельфина

Если найдете или вам станет известна информация через интернет-источники о любых выбросах дельфинов на берега Черного моря в 2023 году, экологи просят проинформировать об этом нацпарк мессенджером, вайбером, телеграммой по телефону 097-5762705, 068-881619 [email protected]

Отметим, Специализированная экологическая прокуратура Одесчины открыла уголовное производство по факту массового уничтожения дельфинов и других животных в Черном море в результате вооруженной агрессии РФ.

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