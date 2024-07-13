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На покрівлю для VIP-арештантів витратять 5 мільйонів — в одеському СІЗО оголосили тендер

13 липня 2024 15:31
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В одеському СІЗО за 5 млн грн відремонтують покрівлю для VIP-арештантів
Одеський СІЗО. Фото: Google Maps
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одеському слідчому ізоляторі планують провести масштабні ремонтні роботи. Йдеться про відновлення даху режимного корпусу №5, відомого також як корпус для VIP-арештантів. Згідно з інформацією пенітенціарної установи, на ремонтні роботи виділено понад 5 млн грн, і вже оголошено тендер на вибір підрядника.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Більше про закупівлю 

Пропозиції на участь у тендері приймаються до 26 липня, того ж дня відбудеться аукціон. Роботи мають бути виконані до кінця 2025 року. Загальна сума закупівлі — 5 352 701. Кошти візьмуть з місцевого бюджету. 

Що планують зробити

Згідно з договором, плануються такі види робіт:

  • Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі
  • Розбирання лат з брусків з прозорами
  • Улаштування лат з прозорами із дошок і брусків під покрівлю з листової сталі
  • Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар
  • Використання плівки обгорткової гідроізоляційної ПДБ
  • Утеплення покриттів плитами
  • Улаштування прокладної пароізоляції в один шар
  • Улаштування з листової сталі обшивки вентканалів та інші роботи

Режимний корпус №5 Одеського СІЗО

Варто відзначити, що режимний корпус №5 відіграє особливу роль у структурі СІЗО, адже тут утримуються іноземці, жінки, неповнолітні, а також хабарники та працівники правоохоронних органів. Крім того, у цьому корпусі розташовані платні камери для VIP-арештантів, оснащені телевізорами, кондиціонерами, міні-кухнями, душем та туалетом за перегородкою.

Одеський СІЗО: що відомо

В ізоляторі загалом сім корпусів: шість режимних та один лікарняний. Чотири з режимних корпусів становлять Тюремний замок, пам'ятку архітектури, побудовану у 1891-1894 роках. П'ятий та шостий корпуси є пізнішими спорудами. Шостий корпус використовується для карантину новоприбулих.

Нагадаємо, у місті Білгород-Дністровський Одеської області хочуть провести закупівлю на зведення протирадіаційного укриття для школи. Загальну кошторисну вартість робіт оцінили у понад 36 мільйонів гривень.

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