На Одещині відремонтують покрівлю ліцею за 12 мільйонів

Робітники перекривають покрівлю. Фото ілюстративне: УНІАН

На Одещині запланували капітальний ремонт покрівлі Великомихайлівського ліцею, що в Роздільнянському районі. На роботи готові витратити близько 12 мільйонів гривень. Кошти візьмуть з обласного та місцевого бюджетів.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Що відомо про тендер

Тендер з пошуку підрядника оголосив департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної ради. Початок аукціону запланований на 17 червня, а термін виконання робіт з капітального ремонту становить до кінця поточного року. Проєкт договору підряду передбачає реставрацію покрівлі будівлі за адресою Одеська область, Роздільнянський район, смт Велика Михайлівка, вул. Старомихайлівська, 26.

Що планують зробити

Всього відремонтують покрівлю на площі 2 777 кв.м. Згідно з договором, плануються такі види робіт:

Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі

Розбирання лат з брусків з прозорами

Улаштування лат з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі

Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар

Використання плівки обгорткової гідроізоляційної ПДБ

Утеплення покриттів плитами

Улаштування прокладної пароізоляції в один шар

Улаштування з листової сталі обшивки вентканалів та інші роботи

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, у селі Прилиманське Одеської області відремонтують шкільну їдальню за 23 мільйони гривень, кошти візьмуть з місцевого бюджету.

Також ми писали, що управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер на ремонт школи №61. Роботи оцінили у понад 120 мільйонів гривень.

Додамо, Болградська міська рада знайшла підрядника для перевезення військовослужбовців. Вартість послуг оцінили у пів мільйона гривень.