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Около 12 миллионов на кровлю — на Одесчине запланировали ремонт лицея

8 июня 2024 16:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области отремонтируют кровлю лицея за 12 миллионов
Рабочие перекрывают кровлю. Фото иллюстративное: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области запланировали капитальный ремонт кровли Великомихайловского лицея, что в Раздельнянском районе. На работы готовы потратить около 12 миллионов гривен. Средства возьмут из областного и местного бюджета.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Тендер на ремонт кровли лицея
Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Что известно о тендере

Тендер по поиску подрядчика объявил Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесского областного совета. Начало аукциона запланировано на 17 июня, а срок выполнения работ по капитальному ремонту составляет до конца текущего года. Проект договора подряда предусматривает реставрацию кровли по адресу Одесская область, Раздельнянский район, пгт Большая Михайловка, ул. Старомихайловская, 26.

Что планируют сделать

Всего отремонтируют кровлю на площади 2777 кв.м. Согласно договору, планируются следующие виды работ:

  • Разборка покрытий кровли из листовой стали
  • Разборка лат из брусков с прозрачными
  • Устройство лат с прозрачными досками и брусками под кровлю из листовой стали.
  • Устройство прокладной гидроизоляции в один слой
  • Использование пленки оберточной гидроизоляционной ПДБ
  • Утепление покрытий плитами
  • Устройство прокладной пароизоляции в один слой
  • Устройство из листовой стали обшивки вентканалов и другие работы

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в селе Прилиманское Одесской области будет отремонтирована школьная столовая за 23 миллиона гривен, средства возьмут из местного бюджета.

Также мы писали, что управление капитального строительства Одесского горсовета объявило тендер на ремонт школы №61. Работы оценили более чем в 120 миллионов гривен.

Добавим, Болградский городской совет нашел подрядчика для перевозки военнослужащих. Стоимость услуг оценили в полмиллиона гривен.

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