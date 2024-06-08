В Одесской области отремонтируют кровлю лицея за 12 миллионов

Рабочие перекрывают кровлю. Фото иллюстративное: УНИАН

В Одесской области запланировали капитальный ремонт кровли Великомихайловского лицея, что в Раздельнянском районе. На работы готовы потратить около 12 миллионов гривен. Средства возьмут из областного и местного бюджета.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Что известно о тендере

Тендер по поиску подрядчика объявил Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесского областного совета. Начало аукциона запланировано на 17 июня, а срок выполнения работ по капитальному ремонту составляет до конца текущего года. Проект договора подряда предусматривает реставрацию кровли по адресу Одесская область, Раздельнянский район, пгт Большая Михайловка, ул. Старомихайловская, 26.

Что планируют сделать

Всего отремонтируют кровлю на площади 2777 кв.м. Согласно договору, планируются следующие виды работ:

Разборка покрытий кровли из листовой стали

Разборка лат из брусков с прозрачными

Устройство лат с прозрачными досками и брусками под кровлю из листовой стали.

Устройство прокладной гидроизоляции в один слой

Использование пленки оберточной гидроизоляционной ПДБ

Утепление покрытий плитами

Устройство прокладной пароизоляции в один слой

Устройство из листовой стали обшивки вентканалов и другие работы

Другие тендеры в Одесской области

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