Укриття за 17 мільйонів — на Одещині оголосили черговий

Вказівка укриття біля муніципального закладу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У селі Мирне на Одещині розпочнуть роботи з переобладнання підвального приміщення будинку культури в укриття цивільного захисту. На це витратять понад 17 мільйонів гривень, які будуть надані з державного та обласного бюджетів.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Більше про тендер

Аукціон для визначення підрядника відбудеться 5 червня, а завершення робіт заплановане на 15 жовтня цього року. Загальна сума — 17 218 423. Зазначимо, що цей тендер оголосили уже вдруге цього року. Перший не відбувся через "неможливість усунення виявлених порушень законодавства у сфері публічних закупівель". На підряд подавалися одразу дві компанії. Вони готові були перебудувати підвал на два мільйони дешевше від зазначеної вартості.

Дані з тендеру. Фото: скриншот

Що планують зробити

Згідно з договорами, підрядник має виконати повне відновлення та укріплення стін, сходинок, облаштування системи сповіщення про небезпеку, а також забезпечити приміщення меблями та сантехнікою. Крім того, заплановано пофарбування стель та вирівнювання стін.

Інші тендери на укриття на Одещині

Нагадаємо, у Хаджибейському районі Одеси планується ремонт укриття, на який виділять близько чотирьох мільйонів гривень.

Окрім цього, що в місті відреставрують два укриття для навчальних закладів, на що передбачено понад 10 мільйонів гривень. Замовником цих робіт виступила комунальна установа "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського та Київського районів".

Також у місті Южне Одеської області планують перебудувати підвали ліцею в укриття. Попередня вартість цих робіт становить понад 21 мільйон гривень.