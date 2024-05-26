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Укрытие за 17 миллионов — на Одесчине объявили очередной тендер

26 мая 2024 13:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Укрытие за 17 миллионов — на Одесчине объявили очередной тендер
Указание укрытия возле муниципального заведения. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В селе Мирное в Одесской области начнут работы по переоборудованию подвального помещения дома культуры в укрытие гражданской защиты. На это потратят более 17 миллионов гривен, которые будут предоставлены из государственного и областного бюджетов.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Больше о тендере

Аукцион для определения подрядчика состоится 5 июня, а завершение работ запланировано на 15 октября этого года. Общая сумма — 17 218 423. Отметим, что этот тендер был объявлен уже во второй раз в этом году. Первый не состоялся из-за "невозможности устранения выявленных нарушений законодательства в сфере публичных закупок". На подряд подавались сразу две компании. Они готовы были перестроить подвал на два миллиона дешевле указанной стоимости.

Компании, которые подавались подряд
Данные по тендеру. Фото: скриншот

Что планируют сделать

Согласно договорам, подрядчик должен выполнить полное восстановление и укрепление стен, ступеней, обустройство системы оповещения об опасности, а также обеспечить помещение мебелью и сантехникой. Кроме того, запланирована покраска потолков и выравнивание стен.

Другие тендеры на укрытие в Одесской области

Напомним, в Хаджибейском районе Одессы планируется ремонт укрытия, на который выделят около четырех миллионов гривен.

Кроме того, в городе отреставрируют два укрытия для учебных заведений, на что предусмотрено более 10 миллионов гривен. Заказчиком этих работ выступило коммунальное учреждение "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и учреждений системы образования Приморского и Киевского районов".

Также в городе Южный Одесской области планируют перестроить подвалы лицея в укрытие. Предварительная стоимость этих работ составляет более 21 миллиона гривен.

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Одесская ОГА
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