Укрытие за 17 миллионов — на Одесчине объявили очередной тендер
В селе Мирное в Одесской области начнут работы по переоборудованию подвального помещения дома культуры в укрытие гражданской защиты. На это потратят более 17 миллионов гривен, которые будут предоставлены из государственного и областного бюджетов.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Больше о тендере
Аукцион для определения подрядчика состоится 5 июня, а завершение работ запланировано на 15 октября этого года. Общая сумма — 17 218 423. Отметим, что этот тендер был объявлен уже во второй раз в этом году. Первый не состоялся из-за "невозможности устранения выявленных нарушений законодательства в сфере публичных закупок". На подряд подавались сразу две компании. Они готовы были перестроить подвал на два миллиона дешевле указанной стоимости.
Что планируют сделать
Согласно договорам, подрядчик должен выполнить полное восстановление и укрепление стен, ступеней, обустройство системы оповещения об опасности, а также обеспечить помещение мебелью и сантехникой. Кроме того, запланирована покраска потолков и выравнивание стен.
Другие тендеры на укрытие в Одесской области
Напомним, в Хаджибейском районе Одессы планируется ремонт укрытия, на который выделят около четырех миллионов гривен.
Кроме того, в городе отреставрируют два укрытия для учебных заведений, на что предусмотрено более 10 миллионов гривен. Заказчиком этих работ выступило коммунальное учреждение "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и учреждений системы образования Приморского и Киевского районов".
Также в городе Южный Одесской области планируют перестроить подвалы лицея в укрытие. Предварительная стоимость этих работ составляет более 21 миллиона гривен.
Читайте Новини.LIVE!