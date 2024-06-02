На Одещині планують відремонтувати шкільну їдальню за 23 мільйони

ЗЗСО "Прилиманський ліцей". Фото: Аліна Іпатьєва

У селі Прилиманське Одеської області відремонтують шкільну їдальню. Відомо, що загальну кошторисну вартість робіт оцінили у понад 23 мільйони гривень, кошти візьмуть з місцевого бюджету.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Що відомо про тендер

Тендер оголосив Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунального майна Авангардівської селищної ради. Відремонтувати їдальню планують ЗЗСО "Прилиманський ліцей" по вул. Центральна, 127. Роботи мають виконати до 20 грудня 2024 року. Загальна сума робіт становить 23 882 364 грн. Додамо, що в цьому селі проживає близько 3 тисяч осіб.

Що планують зробити

Передбачена заміна системи опалення, водопостачання, електромережі, кухонного устаткування, техніки в цехах тощо. У їдальні планують встановити меблі-трансформери, що дозволить забезпечити додатковий простір. Проходи у приміщенні їдальні передбачені достатньої ширини для пересування осіб на візку. Також у списку є й підготовчі роботи, а саме:

демонтаж та заміна стелі, підлоги та вікон,

заміна трубопроводів,

відбивання тинькування й укладення нового,

ґрунтування стін та інше.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, в Одесі запланували капітальний ремонт покрівлі Центру надання адміністративних послуг в Пересипському районі. На роботи готові витратити майже сім мільйонів гривень.

Також управління капітального будівництва Одеської міської ради розмістило тендер на улаштування модульної котельні на території Міської клінічної лікарні №1, більш відомої як "Єврейська лікарня". Загалом роботи у медзакладі на вул. М'ясоїдівська, 32 оцінені у понад 30 мільйонів гривень.

Додамо, у місті Арциз Болградського району Одещини планують відремонтувати будівлі ліцею №5. Роботи оцінили у майже 100 мільйонів гривень, і підрядник має здати об'єкт до кінця наступного року.