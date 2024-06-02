На Одесчине планируют отремонтировать школьную столовую за 23 миллиона
В селе Прилиманское Одесской области отремонтируют школьную столовую. Известно, что общую сметную стоимость работ оценили более чем в 23 миллиона гривен, средства возьмут из местного бюджета.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Что известно о тендере
Тендер объявил отдел капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, коммунального имущества Авангардовского поселкового совета. Отремонтировать столовую планируют ЗОВСО "Прилиманский лицей" по ул. Центральная, 127. Работы должны быть выполнены до 20 декабря 2024 года. Общая сумма работ составляет 2 3882 364 грн. Добавим, что в этом поселке проживает около 3 тысяч человек.
Что планируют сделать
Предусмотрена замена системы отопления, водоснабжения, электросети, кухонного оборудования, техники в цехах. В столовой планируется установить мебель-трансформеры, что позволит обеспечить дополнительное пространство. Проходы в помещении столовой предусмотрены достаточной ширины для передвижения на коляске. Также в списке есть и подготовительные работы, а именно:
- демонтаж и замена потолка, полов и окон,
- замена трубопроводов,
- отделка штукатурки и укладки нового,
- грунтование стен и прочее.
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