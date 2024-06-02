На Одесчине планируют отремонтировать школьную столовую за 23 миллиона

ЗЗСО "Прилиманский лицей". Фото: Алина Ипатьева

В селе Прилиманское Одесской области отремонтируют школьную столовую. Известно, что общую сметную стоимость работ оценили более чем в 23 миллиона гривен, средства возьмут из местного бюджета.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Что известно о тендере

Тендер объявил отдел капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, коммунального имущества Авангардовского поселкового совета. Отремонтировать столовую планируют ЗОВСО "Прилиманский лицей" по ул. Центральная, 127. Работы должны быть выполнены до 20 декабря 2024 года. Общая сумма работ составляет 2 3882 364 грн. Добавим, что в этом поселке проживает около 3 тысяч человек.

Что планируют сделать

Предусмотрена замена системы отопления, водоснабжения, электросети, кухонного оборудования, техники в цехах. В столовой планируется установить мебель-трансформеры, что позволит обеспечить дополнительное пространство. Проходы в помещении столовой предусмотрены достаточной ширины для передвижения на коляске. Также в списке есть и подготовительные работы, а именно:

демонтаж и замена потолка, полов и окон,

замена трубопроводов,

отделка штукатурки и укладки нового,

грунтование стен и прочее.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Одессе запланирован капитальный ремонт кровли Центра предоставления административных услуг в Пересыпском районе. На работы готовы потратить около семи миллионов гривен.

Также управление капитального строительства Одесского городского совета разместило тендер на устройство модульной котельной на территории Городской клинической больницы №1, более известной как "Еврейская больница". В общей сложности работы в медучреждении на ул. Мясоедовская, 32 оценены более чем в 30 миллионов гривен.

В городе Арциз Болградского района Одесщины планируют отремонтировать здания лицея №5. Работы оценили почти в 100 миллионов гривен, и подрядчик должен сдать объект до конца следующего года.