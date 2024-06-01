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В Одесі запланували капітальний ремонт покрівлі адміністративної будівлі — якої саме

1 червня 2024 14:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі запланували капітальний ремонт покрівлі адміністративної будівлі — якої саме
Будівля ЦНАПу в Одесі. Фото: ОМР
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі під час війни запланували капітальний ремонт покрівлі Центру надання адміністративних послуг в Пересипському районі. На реставраційні роботи будівлі, яку тільки відкрили у 2020 році, готові витратити майже сім мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Що відомо про тендер

Тендер з пошуку підрядника оголосило управління капітального будівництва Одеської міської ради. Початок аукціону запланований на 17 червня, а термін виконання робіт з капітального ремонту становить до квітня 2025 року. Проєкт договору підряду передбачає реставрацію покрівлі будівлі за адресою проспект Добровольського,106. 

Що планують зробити

Ремонт включатиме реставрацію покрівлі з впровадженням енергоощадних технологій. Згідно з договором, плануються такі види робіт:

  • Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі
  • Розбирання лат з брусків з прозорами
  • Улаштування лат з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі
  • Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар
  • Використання плівки обгорткової гідроізоляційної ПДБ
  • Утеплення покриттів плитами
  • Улаштування прокладної пароізоляції в один шар
  • Улаштування з листової сталі обшивки вентканалів та інші роботи

Інші тендери на Одещині

Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило черговий тендер на проведення ремонтних робіт у будівлі закладу освіти. Згідно з інформацією, ремонт планують зробити у школі №39, а його вартість оцінена у понад 100 мільйонів гривень.

Також управління капітального будівництва Одеської міської ради розмістило тендер на улаштування модульної котельні на території Міської клінічної лікарні №1, більш відомої як "Єврейська лікарня". Загалом роботи у медзакладі на вул. М'ясоїдівська, 32 оцінені у понад 30 мільйонів гривень.

Додамо, у місті Арциз Болградського району Одещини планують відремонтувати будівлі ліцею №5. Роботи оцінили у майже 100 мільйонів гривень, і підрядник має здати об'єкт до кінця наступного року.

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