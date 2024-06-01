В Одессе запланирован капитальный ремонт кровли административного здания — какого именно

Здание ЦНАПа в Одессе. Фото: ОМР

В Одессе во время войны запланирован капитальный ремонт кровли Центра предоставления административных услуг в Пересыпском районе. На реставрационные работы здания, которое только открыли в 2020 году, готовы потратить почти семь миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Что известно о тендере

Тендер на поиск подрядчика объявило управление капитального строительства Одесского городского совета. Начало аукциона запланировано на 17 июня, а срок выполнения работ по капитальному ремонту составляет до апреля 2025 года. Проект контракта подряда предугадывает реставрацию кровли строения по адресу проспект Добровольского,106.

Что планируют сделать

Ремонт будет включать в себя реставрацию кровли с внедрением энергосберегающих технологий. Согласно договору, планируются следующие виды работ:

Разборка покрытий кровли из листовой стали

Разборка лат из брусков с прозрачными

Устройство лат с прозрачными досками и брусками под кровлю из листовой стали.

Устройство прокладной гидроизоляции в один слой

Использование пленки оберточной гидроизоляционной ПДБ

Утепление покрытий плитами

Устройство прокладной пароизоляции в один слой

Устройство из листовой стали обшивки вентканалов и другие работы

Другие тендеры в Одесской области

Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило очередной тендер на проведение ремонтных работ в здании учебного заведения. Согласно информации, ремонт планируют сделать в школе №39, а его стоимость оценена более чем в 100 миллионов гривен.

Также управление капитального строительства Одесского городского совета разместило тендер на устройство модульной котельной на территории Городской клинической больницы №1, более известной как "Еврейская больница". В общей сложности работы в медучреждении на ул. Мясоедовская, 32 оценены в более чем 30 миллионов гривен.

В городе Арциз Болградского района Одесчины планируют отремонтировать здания лицея №5. Работы оценили почти в 100 миллионов гривен, и подрядчик должен сдать объект до конца следующего года.