В одесском СИЗО за 5 млн грн отремонтируют кровлю для VIP-арестантов

Одесский СИЗО. Фото: Google Maps

В Одесском следственном изоляторе планируется провести масштабные ремонтные работы. Речь идет о восстановлении крыши режимного корпуса №5, известного также как корпус VIP-арестантов. Согласно информации пенитенциарного учреждения, на ремонтные работы выделено более 5 млн грн, и уже объявлен тендер по выбору подрядчика.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Предложения к участию в тендере принимаются до 26 июля, в тот же день состоится аукцион. Работы должны быть проделаны до конца 2025 года. Общая сумма закупки — 5 352 701. Средства возьмут из местного бюджета.

Что планируют сделать

Согласно договору, планируются следующие виды работ:

Разборка покрытий кровли из листовой стали

Разборка лат из брусков с прозрачными

Устройство лат с прозрачными досками и брусками под кровлю из листовой стали.

Устройство прокладной гидроизоляции в один слой

Использование пленки оберточной гидроизоляционной ПДБ

Утепление покрытий плитами

Устройство прокладной пароизоляции в один слой

Устройство из листовой стали обшивки вентканалов и другие работы

Режимный корпус №5 Одесского СИЗО

Следует отметить, что режимный корпус №5 играет особую роль в структуре СИЗО, здесь содержатся иностранцы, женщины, несовершеннолетние, а также взяточники и работники правоохранительных органов. Кроме того, в этом корпусе расположены платные камеры для VIP-арестантов, оснащены телевизорами, кондиционерами, мини-кухнями, душем и туалетом за перегородкой.

Одесский СИЗО: что известно

В изоляторе всего семь корпусов: шесть режимных и один больничный. Четыре из режимных корпуса составляют Тюремный замок, памятник архитектуры, построенный в 1891-1894 годах. Пятый и шестой корпуса являются более поздними сооружениями. Шестой корпус используется для карантина вновь прибывших.

Напомним, в городе Белгород-Днестровский Одесской области хотят провести закупку на строительство противорадиационного укрытия для школы. Общую сметную стоимость работ оценили более чем в 36 миллионов гривен.