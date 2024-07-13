Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow На кровлю для VIP-арестантов потратят 5 миллионов — в одесском СИЗО объявили тендер arrow

На кровлю для VIP-арестантов потратят 5 миллионов — в одесском СИЗО объявили тендер

13 июля 2024 15:31
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В одесском СИЗО за 5 млн грн отремонтируют кровлю для VIP-арестантов
Одесский СИЗО. Фото: Google Maps
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одесском следственном изоляторе планируется провести масштабные ремонтные работы. Речь идет о восстановлении крыши режимного корпуса №5, известного также как корпус VIP-арестантов. Согласно информации пенитенциарного учреждения, на ремонтные работы выделено более 5 млн грн, и уже объявлен тендер по выбору подрядчика.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

Больше о закупке

Предложения к участию в тендере принимаются до 26 июля, в тот же день состоится аукцион. Работы должны быть проделаны до конца 2025 года. Общая сумма закупки — 5 352 701. Средства возьмут из местного бюджета.

Что планируют сделать

Согласно договору, планируются следующие виды работ:

  • Разборка покрытий кровли из листовой стали
  • Разборка лат из брусков с прозрачными
  • Устройство лат с прозрачными досками и брусками под кровлю из листовой стали.
  • Устройство прокладной гидроизоляции в один слой
  • Использование пленки оберточной гидроизоляционной ПДБ
  • Утепление покрытий плитами
  • Устройство прокладной пароизоляции в один слой
  • Устройство из листовой стали обшивки вентканалов и другие работы

Режимный корпус №5 Одесского СИЗО

Следует отметить, что режимный корпус №5 играет особую роль в структуре СИЗО, здесь содержатся иностранцы, женщины, несовершеннолетние, а также взяточники и работники правоохранительных органов. Кроме того, в этом корпусе расположены платные камеры для VIP-арестантов, оснащены телевизорами, кондиционерами, мини-кухнями, душем и туалетом за перегородкой.

Одесский СИЗО: что известно

В изоляторе всего семь корпусов: шесть режимных и один больничный. Четыре из режимных корпуса составляют Тюремный замок, памятник архитектуры, построенный в 1891-1894 годах. Пятый и шестой корпуса являются более поздними сооружениями. Шестой корпус используется для карантина вновь прибывших.

Напомним, в городе Белгород-Днестровский Одесской области хотят провести закупку на строительство противорадиационного укрытия для школы. Общую сметную стоимость работ оценили более чем в 36 миллионов гривен.

Одесса ремонт тендер Одесская область СИЗО Одесская ОГА Новости Одессы закупки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля