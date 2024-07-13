В одесском СИЗО за 5 млн грн отремонтируют кровлю для VIP-арестантов

На кровлю для VIP-арестантов потратят 5 миллионов — в одесском СИЗО объявили тендер
В Одесском следственном изоляторе планируется провести масштабные ремонтные работы. Речь идет о восстановлении крыши режимного корпуса №5, известного также как корпус VIP-арестантов. Согласно информации пенитенциарного учреждения, на ремонтные работы выделено более 5 млн грн, и уже объявлен тендер по выбору подрядчика.
Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
Больше о закупке
Предложения к участию в тендере принимаются до 26 июля, в тот же день состоится аукцион. Работы должны быть проделаны до конца 2025 года. Общая сумма закупки — 5 352 701. Средства возьмут из местного бюджета.
Что планируют сделать
Согласно договору, планируются следующие виды работ:
- Разборка покрытий кровли из листовой стали
- Разборка лат из брусков с прозрачными
- Устройство лат с прозрачными досками и брусками под кровлю из листовой стали.
- Устройство прокладной гидроизоляции в один слой
- Использование пленки оберточной гидроизоляционной ПДБ
- Утепление покрытий плитами
- Устройство прокладной пароизоляции в один слой
- Устройство из листовой стали обшивки вентканалов и другие работы
Режимный корпус №5 Одесского СИЗО
Следует отметить, что режимный корпус №5 играет особую роль в структуре СИЗО, здесь содержатся иностранцы, женщины, несовершеннолетние, а также взяточники и работники правоохранительных органов. Кроме того, в этом корпусе расположены платные камеры для VIP-арестантов, оснащены телевизорами, кондиционерами, мини-кухнями, душем и туалетом за перегородкой.
Одесский СИЗО: что известно
В изоляторе всего семь корпусов: шесть режимных и один больничный. Четыре из режимных корпуса составляют Тюремный замок, памятник архитектуры, построенный в 1891-1894 годах. Пятый и шестой корпуса являются более поздними сооружениями. Шестой корпус используется для карантина вновь прибывших.
Напомним, в городе Белгород-Днестровский Одесской области хотят провести закупку на строительство противорадиационного укрытия для школы. Общую сметную стоимость работ оценили более чем в 36 миллионов гривен.
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