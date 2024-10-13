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На полицях одеських магазинів уже з'явилися новорічні прикраси — фоторепортаж

13 жовтня 2024 18:18
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Одеські гіпермаркети готуються до Нового року
Новорічні фігурки тварин. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Хоча на вулиці лише середина жовтня, одеські гіпермаркети вже активно готуються до святкування Нового року. На полицях з’явилися різноманітні новорічні прикраси, а також символ наступного року — зелена змія.

Журналісти Новини.LIVE побували в одному із гіпермаркетів Одеси та зафільмували підготовку до Нового року.

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Святкові іграшки в магазині Фото: Новини.LIVE

Тепла погода і новорічний настрій

Середина жовтня в Одесі: погода тепла, і подекуди й сонячна як влітку, ще навіть не було перших заморозків. Однак настрій у магазинах міста говорить про інше — наближається новорічна магія. На полицях одеських гіпермаркетів уже з’явилися ялинкові прикраси, святкові вогники та навіть символи прийдешнього 2025 року — зелені змії, які символізують рік Дерев'яної Змії за східним календарем.

На полицях одеських магазинів уже з'явилися новорічні прикраси — фоторепортаж - фото 2
Фігурки Санти на полицях магазину. Фото: Новини.LIVE
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Новорічна ялинка. Фото: Новини.LIVE
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Фігурки сніговиків. Фото: Новини.LIVE

Одесити готуються заздалегідь

Попри те, що до свят залишилося ще чимало часу, одесити вже можуть поринути у новорічну атмосферу, яку створюють прикраси та святкові пропозиції в місцевих магазинах.

На полицях одеських магазинів уже з'явилися новорічні прикраси — фоторепортаж - фото 5
Ялинкові прикраси на полицях. Фото: Новини.LIVE
На полицях одеських магазинів уже з'явилися новорічні прикраси — фоторепортаж - фото 6
Прикрашений до Нового року гіпермаркет в Одесі. Фото: Новини.LIVE

І хоча ялинкових базарів ми ще не зустрічали у місті, але тим, хто хоче поринути у новорічну казку, магазини пропонують різноманітні вінки зі штучної хвої, а так уже в продажу є й цілі штучні дерева. Тому одесити можуть сміливо готуватися до Нового року заздалегідь.

Нагадаємо, 1 січня 2025 року на нас чекає не тільки Новий рік, а ще й одне з найбільших церковних свят, а також народне, яке передалося нам від предків-язичників. Також на прилавках ''Привозу'' можна досі знайти кукурудзу та полуницю

Одеса Одеська область Новий рік Одеська ОДА Новини Одеси прикраси

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