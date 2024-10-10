Скільки коштують продукти в жовтні 2024 в Одесі — ціни та асортимент на Привозі

Чоловік розкладає овочі на прилавку. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Зі змінами сезонів продуктове різноманіття одеського "Привозу" не зменшується, як і кількість покупців. А от ціни на сезонні фрукти та овочі дещо змінилися з настанням холодів, адже сезон збирання вже завершено. Однак продавці кажуть, що попит є на все! Особливо — на рідкісні для середини жовтня продукти.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на знаменитий одеський ринок та дізналися актуальні ціни та асортимент "Привозу".

Читайте також:

Попит на ринку "Привоз" падає

У продавця Едуарда від самого ранку ідеально викладений прилавок: усі продукти розділені за категоріями та сезонами, щоб покупцям було зручніше обирати все необхідне. Бо обрати дійсно є з чого.

"У нас є все: картопля, перець, баклажани, капуста, квасоля. І все наше, з Ізмаїльського району везли раніше. А зараз закупили все ще з літа та тримаємо на складах. Так і продаємо потроху", — розповідає Едуард.

Продавець овочів та фруктів Едуард. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Водночас продавець наголошує на тому, що попит, порівняно з літом, дещо впав. Він це повʼязує з відʼїздом туристів. А одесити ходять "робити базар" лише на вихідних — от тоді дійсно яблуку ніде впасти.

Чи будуть овочі взимку

Багато експертів прогнозують, що взимку в Україні може бути дефіцит овочів та фруктів через блекаути. У звʼязку з цим ціни на них можуть дуже підскочити в ціні. Зокрема, картопля коштуватиме до 70 грн/кг. Проте Едуард заспокоює, що це малоймовірно, бо більшість складів оснащені генераторами. А ціна, якщо й виросте, то не так сильно.

"Такого точно не буде. Ви розумієте, як це дорого? Ніхто ж ту картоплю купувати не буде. Вона стоятиме довго, це не проблема. Та й інші овочі можуть добре перенести холоди", — додає продавець овочів та фруктів.

Картопля, помідори та кукурудза на прилавку. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Вартість борщового набору

Сьогодні звична усім українцям страва та спадщина ЮНЕСКО — борщ — дійсно є "дорогоцінною". Порівняно з літом, ціна виросла. Тож зараз за одну велику каструлю доведеться віддати близько 300 гривень, або десь 65 за одну порцію. І варто додати, що це лише за овочі!

Помідор — 50-60 грн/кг;

Капуста — 35 грн/кг;

Перець — 30-50 грн/кг;

Морква — 30 грн/кг;

Цибуля — 30 грн/кг;

Картопля — 30 грн/кг;

Буряк — 40 грн/кг.

Овочі та фрукти на ринку. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Ціни на інші овочі та фрукти

Цієї осені "Привоз" дійсно дивує. Вже на носі перші заморозки та опалювальний сезон, а на прилавку ринку можна досі знайти кукурудзу та полуницю. Продавці кажуть, що їх ще довго можна буде придбати, бо фермери Одещини прищепили ці культури до тепличних умов.

Баклажан — 30 грн/кг;

Огірок — 45 грн/кг;

Кукурудза — 25 грн/кг;

Кукурудза — 25 грн/кг; Кабачок — 40 грн/кг;

Груша — 120-150 грн/кг;

Гранат — 180 грн/кг;

Диня — 60 грн/кг;

Виноград — 120 грн/кг;

Полуниця — 250 грн/кг;

Теплична полуниця на ринку. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Яка риба є на "Привозі"

Рибні ряди на "Привозі" сьогодні найбільше тішать око відвідувачів, адже вони аж ломляться від різноманіття. Тут вам і звичні карасі зі щуками, улюблена кефаль та навіть "чорноморська цариця" — ставрида. Як каже продавчиня Олена, з холодами люди стали частіше купувати рибу, адже не бояться за її якість.

"У нас є багато чого, на будь-який смак підберемо та почистимо рибку. Так, на деякі види ціна трошки кусається, але люди скучили за рибою. Тож беруть. Є без кісточок — смачна, солоденька. Рибка — це ж дуже корисно, особливо зараз беруть діткам у школу", — розповідає продавчиня Олена.

Продавчиня риби Олена. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Також жінка додає, що восени рибалкам дозволили виходити у море. Тож, на прилавках побільшало саме морської риби. Але цінник на неї трохи вищий, адже це ризик.

"У морі багато риби зараз, я впевнена. Але не всю ловлять, бо дуже глибоко не виходять рибалити. І коли закінчиться війна, а це буде скоро, ми всі наїмося камбали, наїмося тюлечки нашої чорноморської. І багато іншого", — додає Олена.

Асортимент риби на ринку. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Але все ж на прилавках вибір більший саме серед річкових представників. Та й коштують вони дешевше, що подобається людям.

Ціна на свіжу рибу

Товстолоб — 80-90 грн/кг;

Кефаль — 150 грн/кг;

Тюлька морожена — 120-130 грн/кг;

Ставрида — 500 грн/кг;

Лобань — 170 грн/кг;

Короп — 120-160 грн/кг;

Короп річковий — 120 грн/кг;

Філе коропа — 200 грн/кг;

Карась — 80 грн/кг;

Тарань — 120 грн/кг;

Лящ — 60-80 грн/кг;

Сом — 150 грн/кг;

Щука — 100-140 грн/кг.

Карасі та коропи на прилавку. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Рибні котлети з секретом

Продавчиня Олена, як справжня одеська господиня, поділилася своїм коронним рецептом з улюбленої річкової риби — товстолоба. Це рибні котлети, але з маленьким секретним інгредієнтом — копченим чорносливом у казані. За її словами, такий смаколик готують у єврейських родинах, та й взагалі її можна вважати елементом одеської кухні.

"Потрібно мʼясо відокремити від кісток, добре перемолоти на фарш. Потім додати тушкованої, підсмаженої цибулі, вершкове масло та соняшникової олії. Окремо замочену в молоці булочку тоді додати, яєчко, борошно — і можна смажити. Після цього склали котлетки в казанчик, пересипали чорносливом, налили трохи води, протушкували. Ну, годинку нехай вони постоять. Все, пальчики оближеш", — ділиться Олена.

Чоловік обирає рибу на ринку. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Асортимент копченої риби на "Привозі"

Восени виростає попит не лише на свіжу рибу, а й на копчену. Таких делікатесів на "Привозі" дійсно хоч греблю гати. Це доводить, що Одеса — справжнє морське місто! Як розповідає продавчиня Тетяна, зараз є великий попит на рибу холодного копчення, адже її можна досить довго зберігати.

"У нас є свої ексклюзиви, як тунець та марлін. Вона на стіл дуже гарно піде, як нарізка. Бо дуже гарно та легко ріжеться. Головне — щоб ніж був гострим! Рибка є різна, бо ми розуміємо, що не всі собі можуть дозволити дороге. А смаколик все одно хочеться", — зазначає Тетяна.

Продавчиня копченої риби Тетяна. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Також продавчиня наголошує на тому, що асортимент риби постійно змінюється, залежно від сезону. Зараз дуже багато свіжого чорноморського вилову, який дозволили після зняття заборон.

"Ми дотримувалися всіх правил на вилов, на продаж. Все йде з документами, без питань. Зараз пішло багато бичка та камбали — їх і беруть найбільше, як самосійну рибку", — додає жінка.

Асортимент копченостей на "Привозі". Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

"Король" копченої риби

Вже який сезон найпопулярнішим смаколиком серед копченостей залишається рибний рулет. Тетяна каже: за цей час він зазнав багато змін у рецептах та складниках. І зараз вони винайшли на ідеальний склад з чотирьох риб, кожна з яких "доповнює іншу".

"З начинки у ньому масляна риба, марлін, форель та тунець. Без питань ріжемо на будь-які шматочки, це найпопулярніша позиція. Тільки кажемо одразу покупцям, що дуже маленький може одразу розлізтися. Тож мінімум радимо від 300 грамів", — розповідає Олена.

Вартість копченої риби. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Водночас вона додає, що популярності починає набирати червона риба, яку вже люди обирають до Нового року.

Ціни на копчену рибу

Барабуля — 650 грн/кг;

Чорний копчений бичок — 650 грн/кг;

Рибний рулет — 1500 грн/кг;

Масляна риба — 1500 грн/кг;

Марлін — 1500 грн/кг;

Тунець — 1500 грн/кг;

Осетер — 2000 грн/кг;

Корюшка — 3600 грн/кг;

Восьминіг — 1000 грн/кг;

Камбала — 2800 грн/кг;

Торт з 5 риб — 2000 грн/кг;

Форель копчена — 1700 грн/кг;

Форель малосольна — 1800 грн/кг;

Ікра щуки — 8000 грн/кг;

Ікра кефалі — 8000 грн/кг;

Ікра осетрова — 1000 доларів/кг.

До зими ціни на овочі зростуть

Слід сказати, що продавці як один впевнені: до зими ціни ще підвищаться. Це повʼязано з тим, що з холодами посиляться шторми у морі і не всі рибалки ризикнуть виходити, адже є мінна небезпека. Крім того, невідомо, чого чекати від можливих блекаутів.

"Шторми, паливо для човнів. Це все впливає. І ми готуємося ж до відключень світла, а це додаткові витрати та генератори та бензин. Тож не знаємо, як сильно, але ціна точно збільшиться. Ми ж в Одесі! А як тут можна бути без риби?" — підсумовує Тетяна.

Ціна на барабулю та камбалу. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

І хоча осінь вже вступила у свої законні права, життя на ринку "Привоз" не зупиняється ні на мить. Як кажуть продавці: товар реалізується, кошти надходять — значить, життя триває. І всі з нетерпінням чекають найголовнішого дня — перемоги у війні!

Нагадаємо, минулого місяця одеський "Привоз" потрапив у скандал з вивіскою російською мовою. Пізніше її демонтували.

Також ми писали, що напередодні зими українці можуть залишитися без овочів через війну та проблеми зі світлом. Деталі — у матеріалі.