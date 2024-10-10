Сколько стоят продукты в октябре 2024 года в Одессе — цены и ассортимент на Привозе

Мужчина раскладывает овощи на прилавке. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

С изменениями сезонов продуктовое разнообразие одесского "Привоза" не уменьшается, как и количество покупателей. А вот цены на сезонные фрукты и овощи несколько изменились с наступлением холодов, ведь сезон сбора уже завершен. Однако продавцы говорят, что спрос есть на все! Особенно — на редкие для середины октября продукты.

Журналисты Новини.LIVE отправились на знаменитый одесский рынок и узнали актуальные цены и ассортимент "Привоза".

Читайте также:

Спрос на рынке Привоз падает

У продавца Эдуарда с самого утра идеально выложен прилавок: все продукты разделены по категориям и сезонам, чтобы покупателям было удобнее выбирать все необходимое. Ибо выбрать действительно есть из чего.

"У нас есть все: картофель, перец, баклажаны, капуста, фасоль. И все наше, из Измаильского района везли раньше. А сейчас закупили все еще с лета и держим на складах. Так и продаем понемногу", — рассказывает Эдуард.

Продавец овощей и фруктов Эдуард. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В то же время продавец подчеркивает, что спрос, по сравнению с летом, несколько упал. Он это связывает с отъездом туристов. А одесситы ходят ''делать базар'' только на выходных — вот тогда действительно яблоку негде упасть.

Будут ли овощи зимой

Многие эксперты прогнозируют, что зимой в Украине может быть дефицит овощей и фруктов из-за блэкаутов. В связи с этим цены на них могут сильно подскочить в цене. В частности, картофель будет стоить до 70 грн/кг. Однако Эдуард успокаивает, что это маловероятно, потому что большинство складов оснащено генераторами. А цена, если и вырастет, то не столь сильно.

"Такого точно не будет. Вы понимаете, как это дорого? Никто же картошку покупать не будет. Он будет стоять долго, это не проблема. Да и другие овощи могут хорошо перенести холода", — добавляет продавец овощей и фруктов.

Картофель, помидоры и кукуруза на прилавке. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Стоимость борщового набора

Сегодня привычное всем украинцам блюдо и наследие ЮНЕСКО — борщ — действительно является "драгоценным". По сравнению с летом цена выросла. Сейчас на одну большую кастрюлю придется отдать около 300 гривен, или где-то 65 за одну порцию. И стоит добавить, что это только за овощи!

Помидор — 50-60 грн/кг;

Капуста — 35 грн/кг;

Перец — 30-50 грн/кг;

Морковь — 30 грн/кг;

Лук — 30 грн/кг;

Картофель — 30 грн/кг;

Свекла — 40 грн/кг.

Овощи и фрукты на рынке. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Цены на другие овощи и фрукты

Этой осенью "Привоз" действительно удивляет. Уже на носу первые заморозки и отопительный сезон, а на прилавке рынка можно до сих пор найти кукурузу и клубнику. Продавцы говорят, что их еще долго можно будет приобрести, потому что фермеры Одесской области привили эти культуры к тепличным условиям.

Баклажан — 30 грн/кг;

Огурец — 45 грн/кг;

Кукуруза — 25 грн/кг;

Кукуруза — 25 грн/кг; Кабачок — 40 грн/кг;

Груша — 120-150 грн/кг;

Гранат — 180 грн/кг;

Дыня — 60 грн/кг;

Виноград — 120 грн/кг;

Клубника — 250 грн/кг;

Тепличная клубника на рынке. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Какая рыбы есть на "Привозе"

Рыбные ряды на "Привозе" сегодня больше всего радуют глаз посетителей, ведь они аж ломятся от разнообразия. Здесь вам и привычные караси со щуками, любимая кефаль и даже "черноморская царица" — ставрида. Как говорит продавец Елена, с холодами люди стали чаще покупать рыбу и не боятся за ее качество.

"У нас есть много чего, на любой вкус подберем и почистим рыбку. Да, на некоторые виды цена немного кусается, но люди соскучились по рыбе. Так что берут. Есть без косточек — вкусная, сладенькая. Рыбка — это очень полезно, особенно сейчас берут деткам в школу", — рассказывает продавщица Елена.

Продавец рыбы Елена. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Также женщина добавляет, что осенью рыбакам разрешили выходить в море. На прилавках стало больше именно морской рыбы. Но ценник на нее несколько выше, ведь это риск.

"В море много рыбы сейчас, я уверена. Но не всю ловят, потому что очень глубоко не выходят рыбачить. И когда закончится война, а это будет скоро, мы все наедимся камбалы, наедимся тюлечки нашей черноморской. И многое другое", — добавляет Елена.

Ассортимент рыбы на рынке. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Но все же на прилавках выбор больше именно среди речных представителей. Да и стоят они дешевле, что нравится людям.

Цена на свежую рыбу

Толстолоб — 80-90 грн/кг;

Кефаль — 150 грн/кг;

Тюлька мороженая — 120-130 грн/кг;

Ставрида — 500 грн/кг;

Лобань — 170 грн/кг;

Карп — 120-160 грн/кг;

Карп речной — 120 грн/кг;

Филе карпа — 200 грн/кг;

Карась — 80 грн/кг;

Тарань — 120 грн/кг;

Лещ — 60-80 грн/кг;

Сом — 150 грн/кг;

Щука — 100-140 грн/кг.

Караси и карпы на прилавке. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Рыбные котлеты с секретом

Продавщица Елена, как настоящая одесская хозяйка, поделилась своим коронным рецептом из любимой речной рыбы — толстолоба. Это рыбные котлеты, но с маленьким секретным ингредиентом — копченым черносливом в котле. По ее словам, такой вкус готовят в еврейских семьях, да и вообще его можно считать элементом одесской кухни.

"Нужно мясо отделить от костей, хорошо перемолоть на фарш. Затем добавить тушеный, поджаренный лук, сливочное масло и подсолнечное масло. Отдельно замочить в молоке булочку, тогда добавить яичко, муку — и можно жарить. После этого сложили котлетки в котелок, налили немного воды, протушили. Ну, часок пусть они постоят. Все, пальчики оближешь", — делится Елена.

Мужчина выбирает рыбу на рынке. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Ассортимент копченой рыбы на "Привозе"

Осенью растет спрос не только на свежую рыбу, но и на копченую. Таких деликатесов на "Привозе" действительно хоть пруд пруди. Это доказывает, что Одесса — настоящий морской город! Как рассказывает продавец Татьяна, сейчас большой спрос на рыбу холодного копчения, ведь ее можно довольно долго хранить.

"У нас есть свои эксклюзивы, как тунец и марлин. Она на стол очень хорошо пойдет, как нарезка. Потому что очень красиво и легко режется. Главное — чтобы нож был острым! Рыбка разная, потому что мы понимаем, что не все себе могут позволить дорогое. А вкусняшку все равно хочется", — отмечает Татьяна.

Продавец копченой рыбы Татьяна. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Также продавец отмечает то, что ассортимент рыбы постоянно меняется, в зависимости от сезона. Сейчас очень много свежего черноморского отлова, который разрешили после снятия запретов.

"Мы придерживались всех правил на отлов, на продажу. Все идет с документами, без вопросов. Сейчас ушло много бычка и камбалы — их и берут больше, как самостоятельную рыбку", — добавляет женщина.

Ассортимент копченостей на "Привозе". Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

"Король" копченой рыбы

Уже какой сезон самым популярным вкусностями среди копченостей остается рыбный рулет. Татьяна говорит: за это время он претерпел многие изменения в рецептах и составляющих. И сейчас они изобрели идеальный состав из четырех рыб, каждая из которых "дополняет другую".

"Из начинки в нем масляная рыба, марлин, форель и тунец. Без вопросов режем на любые кусочки, это самая популярная позиция. Только говорим сразу покупателям, что очень маленький может сразу разлезться. Поэтому минимум советуем от 300 граммов", — рассказывает Елена.

Стоимость копченой рыбы. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В то же время она добавляет, что популярность начинает набирать красная рыба, которую уже люди выбирают в Новый год.

Цены на копченую рыбу

Барабуля — 650 грн/кг;

Черный копченый бычок — 650 грн/кг;

Рыбный рулет — 1500 грн/кг;

Масленица — 1500 грн/кг;

Марлин — 1500 грн/кг;

Тунец — 1500 грн/кг;

Осетр — 2000 грн/кг;

Корюшка — 3600 грн/кг;

Осьминог — 1000 грн/кг;

Камбала — 2800 грн/кг;

Торт из 5 рыб — 2000 грн/кг;

Форель копченая — 1700 грн/кг;

Форель малосольная — 1800 грн/кг;

Икра щуки — 8000 грн/кг;

Икра кефали — 8000 грн/кг;

Икра осетровая — 1000 долларов/кг.

К зиме цены на овощи вырастут

Следует сказать, что продавцы как один уверены: к зиме цены еще повысятся. Это связано с тем, что с холодами усилятся штормы в море и не все рыбаки рискнут выходить, ведь есть минная опасность. Кроме того, неизвестно, чего ждать от возможных блэкаутов.

"Штормы, топливо для лодок. Это все влияет. И мы готовимся к отключениям света, а это дополнительные расходы и генераторы и бензин. Так что не знаем, как сильно, но цена точно увеличится. Мы же в Одессе! А как здесь можно быть без рыбы?" — заключает Татьяна.

Цена на барабулю и камбалу. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

И хотя осень уже вступила в свои законные права, жизнь на рынке "Привоз" не останавливается ни на миг. Как говорят продавцы: товар реализуется, средства поступают — значит жизнь продолжается. И все с нетерпением ждут самого главного дня — победы в войне!

Напомним, в прошлом месяце одесский "Привоз" попал в скандал с вывеской на русском языке. Позже ее демонтировали.

Также мы писали, что накануне зимы украинцы могут остаться без овощей из-за войны и проблем со светом. Детали — в материале.